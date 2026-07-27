El aumento del peaje Rosario-Victoria preocupa a transportistas y ya anticipan subas en las tarifas

El aumento de más del 400% en el peaje Rosario-Victoria ya comenzó a repercutir entre quienes utilizan diariamente el corredor vial y genera preocupación tanto en el transporte de cargas como en el de pasajeros. Representantes del sector advirtieron que el incremento impactará directamente en los costos logísticos y, en consecuencia, terminará reflejándose en el precio de los servicios y de los productos.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Rosario (ATCR), Alfredo Guagliano, sostuvo que la actualización tarifaria aplicada en la Ruta Nacional 174 representa una nueva presión para un sector que ya enfrenta elevados costos operativos.

A su vez, quienes realizan traslados diarios entre Rosario y Victoria comenzaron a recalcular sus tarifas para absorber el mayor gasto, aunque admiten que parte del incremento deberá trasladarse a los usuarios.

El transporte de cargas advierte por la pérdida de competitividad

En declaraciones a Cadena 3 Rosario, Guagliano calificó el incremento como "un tarifazo terrible", aunque reconoció que la empresa concesionaria comenzó a ejecutar trabajos de mantenimiento sobre el corredor. "Lo del peaje está bien porque hicieron obras. Hay algunas mejoras, aunque todavía falta mucho", expresó.

El dirigente recordó además que buena parte de la red vial argentina continúa en malas condiciones, situación que incrementa los gastos de mantenimiento de los camiones y reduce la competitividad del transporte. "Todo se traslada. Quizás no en la medida que uno necesita, pero los mayores costos de combustible, peajes o reparaciones terminan incorporándose al valor del servicio", afirmó.

El peaje, entre los más caros del país

Guagliano aseguró que el nuevo cuadro tarifario de la conexión Rosario-Victoria figura entre los más elevados del país. Aunque aclaró que existen corredores con valores similares, mencionó como referencia algunos accesos a Córdoba y peajes urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

"Todo afecta a la competitividad. Un camión que recorre entre 10.000 y 13.000 kilómetros por mes paga una suma muy importante en peajes, especialmente en los corredores más utilizados", advirtió.

También explicó que el traslado de esos mayores costos no siempre es inmediato, ya que depende de los contratos con cada cliente y del índice de actualización mensual elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac).

Peaje en el puente Victoria-Rosario (foto Cadena 3)

La caída del consumo también golpea al sector

El titular de la ATCR describió además un panorama desigual para la actividad. Indicó que algunas empresas mantienen un nivel estable de trabajo, mientras otras registran una fuerte disminución en la cantidad de viajes debido a la retracción del consumo.

"La situación es compleja. Si no hay consumo, se transporta menos. Hay industrias, como la siderúrgica, donde el trabajo bajó de manera importante y eso repercute directamente en los transportistas", sostuvo.

Para el sector, el incremento de los costos se suma a un contexto económico que ya condiciona la rentabilidad de muchas empresas de transporte.

Los transportistas de pasajeros también deberán ajustar tarifas

El impacto del nuevo peaje también comenzó a sentirse entre quienes realizan viajes diarios entre Rosario y Victoria.

Ariel Loza, quien desde hace 18 años presta un servicio de transporte de pasajeros y encomiendas entre ambas ciudades, explicó que el costo diario del cruce aumentó considerablemente. "Con TelePASE pasé de pagar poco más de $2.000 por día a más de $10.000 entre ida y vuelta. Son $8.000 más por jornada y, multiplicado por 30 días de trabajo, representan unos $240.000 mensuales", afirmó.

Además, recordó que para acceder a la tarifa bonificada mediante TelePASE es necesario contar con tarjeta de crédito.

Evalúan aumentar el valor de los viajes

Loza señaló que actualmente cobra entre $18.000 y $19.000 por pasajero para unir Victoria con Rosario.

Frente al incremento del peaje, analiza elevar el valor del viaje a unos $20.000. "Si llevo cuatro pasajeros y les agrego unos $2.000 a cada uno, logro cubrir esa diferencia", explicó.

Además del traslado de pasajeros, el trabajador realiza envíos de pequeñas encomiendas, mientras otros colegas transportan cargas de mayor volumen.

Mejoras parciales, pero aún faltan obras

El transportista reconoció que desde el cambio de concesión se observaron algunos avances en la infraestructura del corredor. Mencionó trabajos de bacheo y una mejor señalización, aunque aseguró que todavía quedan sectores muy deteriorados.

"Está mejor, pero hay tramos donde el pavimento sigue muy deteriorado y ya aparecen nuevos pozos. A unos diez kilómetros de Rosario falta repavimentar", indicó.

También señaló que aún no observa algunos servicios que antes prestaba la concesionaria, como el remolque para vehículos averiados.

El impacto llegará al bolsillo de los usuarios

Finalmente, Loza advirtió que el incremento del peaje también podría reflejarse en el transporte público que une Rosario con Victoria. "Seguramente también aumentará el colectivo. Todo esto termina repercutiendo en el bolsillo de la gente que necesita viajar todos los días", expresó.

El trabajador sostuvo que quienes prestan este tipo de servicios deben encontrar un equilibrio para mantener tarifas competitivas sin comprometer la rentabilidad. "No te podés ir demasiado en el precio porque tenés al colectivo como competencia. Pero los gastos se siguen sumando y nosotros trabajamos con todo en regla", concluyó.