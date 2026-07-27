Tiroteo en un festival gastronómico de Estados Unidos dejó tres muertos

Un tiroteo ocurrido durante un festival gastronómico en Seattle, Estados Unidos, dejó tres personas muertas y otras cuatro heridas, entre ellas un niño de 2 años. El hecho se produjo este domingo, cerca de las 18, en el Seattle Center, un complejo cultural ubicado junto a la emblemática Aguja Espacial, en el estado de Washington.

La información actualizada indica que un sospechoso fue detenido y que la Policía busca a una segunda persona que logró escapar. Los investigadores consideran que dos individuos intercambiaron disparos y que los asistentes al festival no habrían sido elegidos deliberadamente como objetivos. En el lugar fueron secuestradas dos armas.

Siete personas recibieron impactos de bala. Dos hombres, de 19 y 44 años, murieron en el predio, mientras que una mujer de 56 falleció posteriormente en el Centro Médico Harborview. Los cuatro heridos —un niño de 2 años, un hombre de 23 y dos mujeres de 39 y 40— permanecían hospitalizados y estables, según el último reporte.

Pánico y evacuaciones en el festival

Los disparos comenzaron cuando miles de personas recorrían los puestos de comidas y participaban de las actividades del Bite of Seattle. El ataque provocó corridas, caídas y la evacuación inmediata de distintos sectores del complejo.

Faith Adia Hunter relató que se encontraba con sus amigos comprando crepes cuando escuchó las detonaciones. “Estábamos justo al lado de él cuando empezó, así que salimos corriendo”, contó. La joven consiguió ingresar junto con otras personas al Museo Infantil de Seattle para protegerse.

Tiroteo en el Bite of Seattle. Foto: AP.

Otro testigo, Estan Wakonabo, explicó que estaba en la fila de una cabina fotográfica cuando una multitud comenzó a correr. “La gente se estaba escondiendo, empujaba y las personas se caían al suelo”, recordó. Después de acompañar a su novia hasta un sitio seguro, regresó y observó a varias víctimas tendidas en el lugar.

Buscan al segundo sospechoso

La Policía informó que no existe una amenaza activa para la comunidad, aunque continúa el operativo para localizar al segundo involucrado. Las identidades de los fallecidos no fueron difundidas oficialmente y todavía se investiga qué originó el enfrentamiento armado.

Los equipos de homicidios y reducción de la violencia con armas intervienen en la investigación. Las autoridades solicitaron a quienes presenciaron el tiroteo o registraron imágenes que aporten el material para reconstruir la secuencia y determinar la responsabilidad de cada sospechoso.

El Bite of Seattle es uno de los principales encuentros gastronómicos de la ciudad y reúne puestos de comidas, bebidas y espectáculos musicales. El evento se desarrolla durante tres jornadas y suele convocar a alrededor de 350.000 visitantes, pero su edición de este año terminó marcada por el ataque.