Tiroteo en un centro infantil de Alemania: cinco muertos, heridos y dos detenidos

Un tiroteo registrado este lunes en un centro de asistencia de Alemania dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos en la ciudad de Stade, ubicada en el estado de Baja Sajonia, cerca de Hamburgo. Las fuerzas de seguridad informaron que detuvieron a dos sospechosos, entre ellos al presunto autor de los disparos.

El ataque ocurrió en la calle Dankersstrasse, donde funciona una institución de atención para mujeres con hijos pequeños. Aunque el establecimiento está vinculado a la asistencia de menores y familias, la Policía señaló que las cinco víctimas fatales son adultas.

La cantidad exacta de heridos no fue informada oficialmente, aunque las autoridades confirmaron que varias personas resultaron lesionadas, algunas de gravedad. La investigación continúa para determinar cómo se produjo el ataque y cuál fue el motivo.

Dos sospechosos detenidos

La Policía de Alemania desplegó un amplio operativo en las inmediaciones del centro luego de recibir el alerta por los disparos. La zona fue acordonada y se pidió a los vecinos que evitaran circular por el sector mientras se desarrollaban las pericias y las tareas de búsqueda.

Horas después, las autoridades confirmaron que dos personas fueron arrestadas. Una de ellas fue identificada como el presunto tirador, mientras que el grado de participación de la segunda persona detenida todavía no fue precisado por los investigadores.

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Tras las detenciones, la Policía comunicó que “ya no existe peligro para la población”. De todos modos, el perímetro de la calle afectada permaneció bajo custodia mientras especialistas forenses trabajaban en la recolección de pruebas.

Investigan el móvil del ataque

Hasta el momento, las autoridades de Alemania no difundieron las identidades de las víctimas ni de los detenidos. Tampoco informaron qué tipo de arma fue utilizada ni si existía algún vínculo previo entre el presunto atacante y las personas que se encontraban en el lugar.

La ciudad de Stade, de cerca de 50.000 habitantes, quedó conmocionada por el hecho. El centro donde se produjo el ataque brinda asistencia a madres con hijos pequeños y se encuentra en una zona residencial del norte alemán.

La investigación quedó a cargo de las fuerzas de seguridad de Baja Sajonia, que analizan testimonios, registros de cámaras y otros elementos secuestrados en la escena. Mientras tanto, Alemania aguarda mayores precisiones sobre uno de los ataques armados más graves registrados en el país en los últimos años.