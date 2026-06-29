El Quini 6 entregó nuevos premios millonarios en Entre Ríos

El sorteo del Quini 6 realizado este domingo dejó nuevos ganadores en la provincia de Entre Ríos: dos apostadores de las localidades de Concordia y Nogoyá se hicieron acreedores a más de 14 millones de pesos en la modalidad Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce, las boletas se realizaron en la Agencia Nº 678 de Concordia y la Agencia Nº 1318 de Nogoyá. Cada uno de los entrerrianos ganaron $14.167.881.

Los otros sorteos del Quini 6

En el Tradicional salieron los números 38-43-00-16-30-20. Ningún apostador acertó todas las cifras y el pozo quedó vacante, acumulando para el próximo sorteo $3.890.999.682.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03-06-21-29-08-20. En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos. Se acumulan para el próximo sorteo $1.100.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-15-23-12-01-10. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $4.446.770.756.

En el Siempre Sale, además de los dos ganadores de Entre Ríos hubo otros 32 apostadores que acertaron cinco de los siguientes números: 14-28-26-32-27-15. Cobrarán cada uno $14.167.881.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 3275 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá $117.994.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el acumulado para el próximo sorteo alcanzará un total de más de 10.000 millones de pesos en juego, lo que incrementa la expectativa de miles de apostadores en todo el país. Elonce.com