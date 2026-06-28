Horror en California: hallaron al menos 117 perros muertos enterrados en un refugio de animales

El macabro hallazgo fue en el condado de Humboldt

Un macabro hallazgo conmociona al estado de California. Las autoridades encontraron los restos de al menos 117 perros enterrados en un refugio de animales del condado de Humboldt, donde además descubrieron cráneos, cientos de huesos y evidencias que podrían estar vinculadas con un presunto caso de crueldad animal.

La investigación se desarrolla en Miranda's Rescue Animal Sanctuary, un predio de unas 20 hectáreas ubicado en la ciudad de Fortuna, luego de que la Oficina del Sheriff ejecutara una serie de allanamientos en el lugar.

Hallaron restos con impactos de bala

Según informó la Oficina del Sheriff del condado de Humboldt, los investigadores utilizaron un radar de penetración terrestre para localizar los cuerpos enterrados en un campo abierto.

Stephen Lam/San Francisco Chronicle/Getty Images

Hasta el momento fueron recuperados al menos 117 restos de perros en distintos estados de descomposición. De ellos, 70 fueron sometidos a estudios radiográficos en el lugar y, en numerosos casos, se detectaron fragmentos de bala.

Los peritos creen que muchos de los animales murieron como consecuencia de disparos de arma de fuego.

Además, durante los procedimientos se encontraron 21 cráneos de perros, cientos de huesos y más de 600 collares, así como un sector dentro de un granero que los investigadores consideran que habría sido utilizado para sacrificar animales.

La investigación por presunta crueldad animal

El sheriff del condado, William Honsal, calificó el escenario como una "escena horrífica" y aseguró que la causa recién comienza. La investigación se inició en abril, luego de que las autoridades recibieran denuncias por presuntos hechos de abuso grave de animales, crueldad animal, fraude y conspiración.

Según la documentación judicial, dos defensores de los derechos de los animales alertaron a la Policía tras detectar movimientos sospechosos mediante cámaras instaladas en un terreno lindero. Posteriormente ingresaron al predio y encontraron restos de perros enterrados.

Hasta el momento no se presentaron cargos penales, aunque los investigadores continúan recopilando pruebas y tomando declaraciones.

La respuesta de la fundadora del refugio

Antes de que se conocieran los resultados de los allanamientos, la fundadora del refugio, Shannon Miranda, publicó un comunicado en el que defendió el trabajo de la organización y sostuvo que las informaciones difundidas en medios y redes sociales ofrecían una imagen "incompleta e inexacta" de sus actividades.

Miranda aseguró que el establecimiento funciona bajo la modalidad de refugio "sin sacrificio" y que solo se recurre a la eutanasia en situaciones excepcionales, cuando un animal padece una enfermedad terminal o representa un riesgo grave para personas u otros animales.

Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan determinar cuántos perros fueron trasladados al refugio durante los últimos años y esclarecer las circunstancias en las que murieron los animales encontrados en el predio.