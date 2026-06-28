Estados Unidos e Irán acordaron frenar los ataques y negociarán en Doha por la crisis en el estrecho de Ormuz

El encuentro entre las delegaciones de Washington y Teherán estaba previsto para celebrarse en Suiza

Estados Unidos e Irán acordaron suspender temporalmente los ataques entre ambas partes y reanudar las negociaciones diplomáticas este martes en Doha, la capital de Qatar, con el objetivo de reducir la tensión generada en torno al estratégico estrecho de Ormuz.

La información fue difundida por el medio estadounidense Axios, que señaló que el entendimiento permitirá, por el momento, garantizar la libre navegación de los buques comerciales mientras continúan las conversaciones técnicas entre ambos gobiernos.

El foco de las negociaciones cambió

Inicialmente, el encuentro entre las delegaciones de Washington y Teherán estaba previsto para celebrarse en Suiza y centrarse en el programa nuclear iraní.

Sin embargo, el recrudecimiento del conflicto en el estrecho de Ormuz obligó a modificar tanto la sede como la agenda de las conversaciones. Ahora, el principal objetivo será abordar la seguridad marítima y evitar nuevos incidentes en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Intentan evitar una nueva escalada

Durante las reuniones mantenidas la semana pasada en Suiza, representantes de ambos países habían acordado crear una línea directa de comunicación entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para coordinar el tránsito de embarcaciones en la zona.

No obstante, según el informe, ese mecanismo aún no se encontraba operativo hasta el sábado.

Los ataques que elevaron la tensión

La decisión de retomar el diálogo llega después de una nueva escalada militar. Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos iraníes el viernes y el sábado, argumentando que respondían a supuestas agresiones de Irán contra la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

En respuesta, Teherán atacó posiciones militares estadounidenses desplegadas en la región, aumentando la preocupación internacional por una posible ampliación del conflicto.

Con el inicio de las conversaciones previsto para este martes en Doha, ambas partes buscarán establecer mecanismos que permitan reducir la tensión y evitar nuevos enfrentamientos en una de las zonas estratégicas para el comercio energético mundial.