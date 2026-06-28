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Bomberos controlaron un principio de incendio en un automóvil en Paraná

El incidente se registró en la noche de este domingo sobre calle Quesada, entre 16 y 44. Personas que estaban en la zona habían sofocado las llamas al arribo de los profesionales.

28 de Junio de 2026
El principio de incendio fue controlado por bomberos de Paraná
El principio de incendio fue controlado por bomberos de Paraná Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

El incidente se registró en la noche de este domingo sobre calle Quesada, entre 16 y 44. Personas que estaban en la zona habían sofocado las llamas al arribo de los profesionales.

Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná intervino este domingo a las 21:00 tras un llamado de vecinos que alertaban sobre un principio de incendio en un automóvil estacionado sobre calle Quesada, entre las calles 16 y 44.

 

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el foco ígneo ya había sido sofocado por el propietario del vehículo con la colaboración de personas que se encontraban en la zona.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

Como parte del operativo, el personal realizó tareas de enfriamiento sobre el automóvil para evitar una posible reignición y verificó que no existieran riesgos para los presentes ni para las viviendas cercanas.

 

Una vez finalizadas las tareas preventivas, los bomberos dejaron el lugar en condiciones seguras.

Foto: Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;
Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

En el procedimiento también intervino personal de la Comisaría Sexta, que colaboró con las actuaciones correspondientes y el resguardo de la zona.

 

Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas y solo se registraron daños materiales en el vehículo.

Temas:

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