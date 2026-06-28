Quiso descartar una media con cocaína al ver a los policías y quedó detenida en Concordia

Una joven de 21 años fue detenida en Concordia durante un operativo policial realizado en la madrugada de este domingo en barrio Villa Busti. El procedimiento derivó en el secuestro de 30 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El operativo se desarrolló en el marco de un despliegue de saturación dispuesto en distintos sectores del barrio. De acuerdo con la información policial, intervino personal de la Sección Motorizada, que recorrió la zona de Cortada A. Niez en dirección al arroyo Manzores.

En ese contexto, los efectivos observaron a una mujer que, al advertir la presencia policial, habría arrojado una media blanca. En el interior había varios envoltorios de nylon con una sustancia blanquecina, por lo que fue demorada en el lugar.

El hallazgo y las pruebas de campo

Tras el procedimiento inicial, se convocó a personal de la División Drogas Peligrosas de Concordia, que realizó las pruebas de campo sobre la sustancia encontrada. El análisis dio resultado positivo para cocaína, según indicaron desde la fuerza.

Como resultado del operativo, los uniformados secuestraron 30 envoltorios de estupefacientes, un teléfono celular y una suma de dinero en efectivo distribuida en billetes de distintas denominaciones. No se informó el peso total de la droga incautada.

La intervención se produjo durante la madrugada y quedó incorporada a una investigación por presunta comercialización de estupefacientes. El material secuestrado será analizado en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Justicia

Por disposición de la fiscal Julia Rivoira, la joven quedó detenida y a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada, en principio, como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La investigación buscará determinar el origen de la droga incautada, el posible destino de los envoltorios y si existían otras personas vinculadas con la maniobra detectada durante el operativo en Concordia.

Mientras avanzan las actuaciones, la mujer permanece detenida a disposición de la Fiscalía. El procedimiento se realizó en una zona cercana al arroyo Manzores, dentro del barrio Villa Busti.