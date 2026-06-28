Ernestina Pais fue despedida por su familia y compañeros en una jornada de profundo dolor

Familiares, amigos y colegas despidieron este domingo a Ernestina Pais, quien murió a los 54 años luego del accidente ocurrido en San Isidro, cuando el vehículo que conducía fue embestido por el Tren de la Costa. La ceremonia comenzó durante la mañana en una casa velatoria de Villa Crespo.

Desde alrededor de las 9, sus seres queridos se acercaron para acompañar a la conductora y actriz. Más tarde, los restos fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita, donde descansan en el Panteón de Actores.

Entre los familiares presentes estuvieron su hijo Benicio, su madre Milka Truol, su hermana Federica y Alejandro Guyot, expareja de la artista y padre de su único hijo. Durante el traslado al cementerio, Benicio fue una de las personas que llevó el féretro.

La despedida en Chacarita

La ceremonia estuvo marcada por el acompañamiento de allegados y compañeros de trabajo de Ernestina Pais. En las imágenes del último adiós se pudo observar el cajón rodeado de flores rojas, mientras familiares cercanos permanecían junto a los restos de la artista.

También asistieron varias figuras del espectáculo. Romina Gaetani, José María Muscari, Gastón Pauls, Diego Ramos, Malena Guinzburg, Benito Fernández, Dalma Maradona, Rafael Ferro, Bicho Gómez y Julieta Ortega, entre otros, se acercaron a despedirla durante el velatorio.

Muscari, quien compartía trabajo con Pais en la obra “El divorcio del año”, expresó su dolor ante la prensa. “No se encuentran muchas palabras, trato de recordarla con el mayor lugar de alegría que ella tenía”, manifestó al ser consultado por la muerte de su compañera.

El mensaje de su hijo

Romina Gaetani también recordó el vínculo que mantenía con Ernestina Pais y habló de las últimas semanas de la conductora. “Ella estaba muy feliz, muy contenta con la gira. En los ratos libres se ponía a escribir en su computadora un libro sobre su vida”, contó.

En paralelo, Benicio compartió una carta en redes sociales para despedir a su mamá. El joven publicó una foto de ambos y recordó los mensajes de afecto que recibía de ella. “Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo hijo’”, escribió.

En otro tramo del mensaje, destacó la forma en que su madre vivía cada proyecto. “Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste”, señaló. Sus restos quedaron en el Panteón de Actores de la Chacarita, donde familiares y colegas le dieron el último adiós.