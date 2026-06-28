Tragedia en Francia: se estrelló una avioneta y murieron 11 paracaidistas

La aeronave cayó pocos segundos después de despegar del aeródromo de Nancy-Essey, en el este del país. Entre las víctimas hay instructores, alumnos de un club de paracaidismo y el piloto. Investigan una falla mecánica como causa del accidente.
Tragedia en Francia. Una avioneta utilizada para realizar saltos en paracaídas se estrelló este domingo poco después de despegar en las afueras de la ciudad de Nancy, en el este de Francia, y provocó la muerte de sus 11 ocupantes. El accidente ocurrió alrededor de las 11 (6 de la Argentina) en la avenida Salvador Allende, en la localidad de Tomblaine, a escasos metros del aeródromo de Nancy-Essey. Se trata de uno de los peores siniestros de avioneta sucedidos en Francia en las últimas tres décadas.
El aparato cayó en una zona urbana cercana a un área comercial y a un supermercado, aunque las autoridades precisaron que no hubo víctimas ni daños entre las personas que se encontraban en tierra.
El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, informó que "los once ocupantes han fallecido" y explicó que la aeronave sufrió una avería poco después del despegue. Los investigadores trabajan para determinar el origen exacto de la falla que desencadenó el siniestro.
Según señaló además que familiares y allegados de algunas de las víctimas presenciaron el momento en que el avión perdió altura y cayó en picada. También advirtió que el accidente podría haber tenido consecuencias mucho más graves debido a que ocurrió en una zona densamente urbanizada.
De acuerdo con el diario regional "L'Est Républicain", entre los fallecidos habría cinco instructores, cinco alumnos de un club de paracaidismo y el piloto. Sin embargo, el prefecto evitó confirmar oficialmente la identidad de las víctimas mientras continúa el proceso de identificación.
El mismo medio indicó que la aeronave accidentada era un Pilatus matriculado en Alemania, un modelo utilizado habitualmente para vuelos de paracaidismo y perteneciente a un club especializado en esa actividad.
Tras conocerse la tragedia, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, se trasladaron al lugar del accidente para seguir de cerca el operativo y la investigación.
Los peritos ahora intentan establecer las causas precisas del desperfecto que provocó uno de los accidentes aéreos más graves registrados este año en Francia.
La Fiscalía de París abrió una investigación
La sección de Accidentes Colectivos de la Fiscalía de París, un unidad judicial especializada en investigar catástrofes y accidentes con múltiples víctimas, abrió una investigación por el accidente.
Los trabajos quedaron en manos de la Gendarmería de Transportes Aéreos (GTA), indicó la Fiscalía, que apuntó que se tratan de pesquisas "de una particular complejidad técnica.
Asimismo, las asociaciones Paris Aide aux Victimes y France Victimes 54 han sido llamadas a intervenir para apoyar y acompañar a las familias de las víctimas.