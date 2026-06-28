El papa León XIV pidió ayuda internacional y envió 100.000 euros para Venezuela

El papa León XIV hizo un llamado a la solidaridad internacional hacia Venezuela y autorizó el envío de una primera ayuda económica de 100.000 euros a través de la Limosnería Apostólica, tras el devastador doble terremoto ocurrido el 24 de junio que afectó principalmente al estado de La Guaira, resultando en más de 1.400 víctimas fatales.

Durante el Ángelus, el sumo pontífice estadounidense expresó en español: "Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales".

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Santo Padre destacó su apoyo a la población damnificada y agregó: "Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia". También expresó su "gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia".

Papa León XIV

La decisión de brindar asistencia financiera fue tomada por las autoridades vaticanas luego de establecer contacto con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo. La intención es seguir atendiendo las necesidades del pueblo venezolano en los próximos días, de acuerdo con las indicaciones de la Iglesia local.

Asimismo, el Papa reafirmó su postura de solidaridad junto al Colegio Cardenalicio de todo el mundo durante la clausura de un Consistorio extraordinario, donde afirmó: "Antes de pasar a la reflexión final deseo expresar nuestra solidaridad, la mía y la de todo el Colegio Cardenalicio, con la población de Venezuela, duramente afectada por el violento terremoto de estos días". Aseguró que sus oraciones están con las víctimas, sus familias y todos los que sufren las consecuencias de esta tragedia. También pidió que "no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación".

El nuncio Ortega Martín, desde Caracas, compartió un video en medios locales donde informó que el Santo Padre está al tanto de la situación y exhortó a los ciudadanos a hallar consuelo en Dios.

Terremotos en Venezuela (foto UNDP)

En consonancia con las declaraciones de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Venezolana convocó a una Jornada de Oración para el 28 de junio, en apoyo a los damnificados y las regiones afectadas, incluyendo Caracas, La Guaira, Puerto Cabello, Morón y Tucacas, con el objetivo de que "la oración compartida sea un bálsamo que mitigue las angustias y encienda la esperanza en cada hermano y hermana que sufre".

A través de un comunicado, los obispos de Venezuela expresaron: "Ante este lamentable suceso, elevamos nuestras fervientes oraciones al Padre de las Misericordias por el eterno descanso de los fallecidos. Imploramos el consuelo divino para sus familiares y allegados, y pedimos la pronta recuperación de todos los heridos". También se solidarizaron con los habitantes de las zonas más afectadas, donde el dolor y la incertidumbre son más intensos.