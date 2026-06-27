Hallaron sin vida a la esposa y a los hijos del futbolista argentino tras los terremotos en Venezuela

La búsqueda de la familia del futbolista cordobés Lucas Trejo tuvo el desenlace más doloroso. Tras más de 74 horas de intensos trabajos de rescate entre los escombros, fueron hallados sin vida su esposa, Yanina, y sus hijos Aaron y Ainhoa, quienes permanecían desaparecidos desde el derrumbe del edificio donde vivían en Playa Grande, La Guaira, luego de los terremotos que sacudieron Venezuela.

La noticia fue confirmada por el Club Sport Marítimo de La Guaira, institución en la que milita el defensor de 38 años, y también por la Federación Venezolana de

Fútbol.

Desde el momento del desastre, Trejo permaneció en la zona del derrumbe acompañando las tareas de rescate, mientras familiares, amigos y colegas impulsaban cadenas de oración y pedidos de ayuda para encontrar a su familia.

En las últimas horas se habían sumado rescatistas provenientes de El Salvador para reforzar el operativo de búsqueda. Sin embargo, el hallazgo de los cuerpos confirmó el peor desenlace.

Horas antes de conocerse la noticia, el propio futbolista había compartido un mensaje en sus redes sociales.

"Gracias a todos por sus oraciones y mensajes. Sigo buscando a mi familia. Por favor no dejen de orar por ellos".

Su representante, Damián Felicia, había manifestado la difícil situación que atravesaba el jugador, mientras excompañeros como Carlos Lujano advertían sobre las complicaciones que enfrentaban los equipos de rescate debido a la falta de maquinaria pesada.

Una carrera construida en el exterior

Nacido en Córdoba, Lucas Trejo inició su carrera en clubes de su provincia antes de emigrar a España a los 16 años. Luego desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Grecia y, tras un regreso al fútbol argentino, encontró su lugar en Venezuela.

En 2017 se consagró campeón con Monagas y al año siguiente disputó la Copa Libertadores. También vistió las camisetas de Deportivo Táchira, Portuguesa, Nueva Esparta y Zamora, además de registrar pasos por México, Colombia y Perú.

La tragedia provocó una profunda conmoción tanto en Venezuela como en Argentina, especialmente en Córdoba, ciudad natal del futbolista. Mientras tanto, continúan las tareas de rescate y asistencia en las zonas más afectadas por los terremotos, que dejaron cientos de edificios destruidos y miles de víctimas.