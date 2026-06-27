Fan Zone en Paraná: cientos de hinchas vivieron la previa del partido entre Argentina y Jordania

La Fan Zone reunió a los paranaenses en la esquina de Chile y Bavio

La esquina de calles Chile y Bavio se convirtió en el punto de encuentro para los hinchas que disfrutaron de la Fan Zone organizada en la previa del partido entre la Selección Argentina y Jordania.

Con música, actividades recreativas y un clima festivo, familias, niños y fanáticos se acercaron para compartir la espera del encuentro y vivir una jornada dedicada al deporte.

Uno de los organizadores destacó la convocatoria y el acompañamiento del público.

"La idea es que la gente venga a disfrutar en familia, que pueda compartir este momento antes del partido y vivir el clima de la Selección".

Durante la actividad, los asistentes participaron de diferentes propuestas vinculadas al fútbol y pudieron tomarse fotografías en los espacios preparados para la ocasión.

Otro de los referentes de la organización señaló que el objetivo fue generar un espacio abierto para todos los vecinos.

"Queremos que todos puedan sentirse parte de esta fiesta, más allá de si tienen entrada para el partido o no".

La Fan Zone permanece abierta durante la previa del encuentro entre Argentina y Jordania y concentró a una importante cantidad de personas que alentaron a la

Selección en un ambiente de celebración.

La iniciativa forma parte de las actividades organizadas para acompañar la presencia del seleccionado argentino y ofrecer un espacio recreativo para el público antes del inicio del partido.

Formaciones confirmadas

Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah nasib, Husma Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha, Nizar AlRashdan; Ali Olwan, Odeh Fakhoury y Ali Azaizeh. DT: Jamal Sellami.