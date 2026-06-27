Argentina empata sin goles con Jordania en el cierre de la fase de grupos

Desde las 23:00 horas, la Selección Argentina buscará coronar la fase de grupos con puntaje ideal frente a Jordania. Seguí las incidencias del partido.
Argentina juega en Dallas su último partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Frente a Jordania, tratará de cerrar con puntaje ideal antes de enfrentar a Cabo Verde en los 16avos.
En el primer encuentro, Argentina superó 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi. En el segundo partido, un doblete del capitán le dio el triunfo 2-0 a Austria.
Las incidencias del partido
6 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!
Giovani Lo Celso picó al vacío, quedó mano a mano y definió con clase ante la salida del arquero, pero la acción fue invalidada por un claro fuera de juego del atacante.
Lo Celso había marcado el primero pero queda anulado por fuera de juego ❌
📺 Jordania 0-0 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/KF0SYdOiwd— telefe (@telefe) June 28, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah nasib, Husma Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha, Nizar AlRashdan; Ali Olwan, Odeh Fakhoury y Ali Azaizeh. DT: Jamal Sellami.