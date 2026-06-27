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Deportes Mundial 2026

Argentina empata sin goles con Jordania en el cierre de la fase de grupos

Desde las 23:00 horas, la Selección Argentina buscará coronar la fase de grupos con puntaje ideal frente a Jordania. Seguí las incidencias del partido.

27 de Junio de 2026
Argentina enfrenta a Jordania.
Argentina enfrenta a Jordania. Foto: La Nación.

Desde las 23:00 horas, la Selección Argentina buscará coronar la fase de grupos con puntaje ideal frente a Jordania. Seguí las incidencias del partido.

Argentina juega en Dallas su último partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Frente a Jordania, tratará de cerrar con puntaje ideal antes de enfrentar a Cabo Verde en los 16avos.

 

En el primer encuentro, Argentina superó 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi. En el segundo partido, un doblete del capitán le dio el triunfo 2-0 a Austria.

 

Las incidencias del partido

 

6 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGENTINA!

Giovani Lo Celso picó al vacío, quedó mano a mano y definió con clase ante la salida del arquero, pero la acción fue invalidada por un claro fuera de juego del atacante.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Nico Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

 

Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah nasib, Husma Abudahab, Yazan Alarab, Ehsan Haddad; Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutaha, Nizar AlRashdan; Ali Olwan, Odeh Fakhoury y Ali Azaizeh. DT: Jamal Sellami.

Temas:

Selección Argentina Jordania Mundial 2026
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