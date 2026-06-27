River cerró a Borré, Beltrán y un lateral uruguayo

REDACCIÓN ELONCE
El Millonario sumó tres incorporaciones en el inicio del mercado de pases y ahora busca concretar la llegada de Ángel Correa y Thiago Almada. Además, continúa la reestructuración del plantel para afrontar el segundo semestre.
River Plate tuvo un inicio frenético en el mercado de pases y concretó tres incorporaciones para el equipo que conduce Eduardo "Chacho" Coudet. El Millonario aseguró los regresos de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, además de incorporar al lateral uruguayo Giovanni González, mientras la dirigencia continúa negociando por Ángel Correa y Thiago Almada.
Con estos movimientos, River ya suma cinco refuerzos para afrontar el Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.
Beltrán vuelve tras su paso por Europa
La gran novedad fue el regreso de Lucas Beltrán, quien finalmente aceptó volver al club luego de evaluar la posibilidad de continuar su carrera en Europa.
River comprará de manera definitiva el 50% de su ficha por 7,5 millones de euros, una vez que se completen los últimos detalles contractuales.
El delantero, de 25 años, llega tras jugar la última temporada cedido en Valencia, donde disputó 30 partidos, acumuló 1.604 minutos, convirtió tres goles y dio dos asistencias.
Con su regreso, Coudet incorpora un atacante con capacidad goleadora y gran despliegue para la presión ofensiva.
Borré inicia su segundo ciclo
También quedó sellada la vuelta de Rafael Santos Borré, cuya transferencia desde Internacional de Porto Alegre se cerró en 2,5 millones de dólares.
Para facilitar su regreso, el delantero colombiano aceptó reducir considerablemente el salario que percibía en el fútbol brasileño.
Durante la presente temporada disputó 28 partidos, convirtió nueve goles, brindó dos asistencias y sumó 1.734 minutos.
Borré ya dejó una huella en River entre 2017 y 2021, período en el que marcó 55 goles, dio 22 asistencias en 149 encuentros y fue una de las piezas fundamentales del equipo campeón de la Copa Libertadores.
Giovanni González, la sorpresa
La tercera incorporación es el lateral uruguayo Giovanni González, de 31 años, procedente de Krasnodar de Rusia.
River adquirió su pase por 800 mil euros, una cifra considerada accesible por la dirigencia, y el futbolista llega para competir por ambos laterales gracias a su polifuncionalidad.
En la última temporada disputó 35 partidos, acumuló 2.167 minutos y aportó cuatro asistencias. Además, registra 17 partidos con la selección de Uruguay entre 2019 y 2023.
Su incorporación responde también a la salida de consideración de Fabricio Bustos y a la búsqueda de variantes para acompañar a Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.
River ya invirtió casi 18 millones de euros
Con las llegadas de Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y Giovanni González, el Millonario lleva invertidos aproximadamente 17,8 millones de euros en este mercado de pases.
Sin embargo, la dirigencia no da por cerrado el plantel.
Correa, Almada y un defensor central
La prioridad ahora pasa por Ángel Correa, quien desea vestir la camiseta de River, aunque Tigres de México todavía mantiene diferencias económicas con el club de Núñez.
Mientras los mexicanos comenzaron pidiendo 20 millones de dólares, River pretende acercarse a una cifra cercana a los 10 millones, por lo que la próxima semana podría resultar clave para destrabar la negociación.
Por Thiago Almada, las conversaciones recién avanzarían una vez concluido el Mundial, siempre que no aparezcan ofertas importantes desde Europa.
Además, el cuerpo técnico busca incorporar un marcador central para cubrir las salidas de Paulo Díaz, quien rescindió contrato y continuará su carrera en Atlanta United, y de Germán Pezzella, además de la lesión que atraviesa Tobías Ramírez.
Con el plantel en plena renovación y un importante desembolso económico, River apuesta fuerte para llegar con un equipo competitivo a la triple competencia del segundo semestre.