Recreativo venció a Talleres, llegó a la final de la APB y sueña con un nuevo título

Recreativo volvió a demostrar su carácter en un momento decisivo de la temporada. El conjunto de Paraná se impuso por 83 a 68 sobre Talleres en condición de visitante, cerró la serie de semifinales de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) y se aseguró un lugar en la definición del campeonato, donde enfrentará a Olimpia en busca de un nuevo título.

El equipo logró revertir una serie que había comenzado cuesta arriba y mostró personalidad para imponerse en una cancha complicada. Con un sólido rendimiento colectivo y una destacada actuación en los momentos clave del partido, el "Bochas" selló una clasificación que alimenta la ilusión de volver a consagrarse en el certamen local.

Foto: Elonce.

Una vez finalizado el encuentro, Alan Guanco, uno de los jugadores más importantes del perímetro de Recreativo, expresó su alegría por el nuevo paso dado por el equipo: "Estoy contentísimo por una final más".

La satisfacción de ganar una serie difícil

El basquetbolista también valoró la importancia de haber conseguido el triunfo fuera de casa, en un escenario donde Talleres se había mostrado muy fuerte durante la temporada. "Es una satisfacción terrible. Sabíamos que era una cancha y un rival durísimo", afirmó.

Alan Guanco, figura de Recreativo. Foto: Elonce.

Guanco destacó además la capacidad de reacción que mostró el plantel luego de comenzar la serie en desventaja. "Arrancamos la serie abajo, pero lo bueno que tiene este equipo es que nunca se da por vencido. Sabíamos que lo podíamos dar vuelta y lo demostramos dentro de la cancha", aseguró.

El jugador reconoció que el desenlace no estuvo exento de tensión, aunque remarcó la confianza que existe dentro del grupo. "Se sufre hasta lo último, pero estábamos tranquilo porque confío mucho en mis compañeros y pudimos demostrar lo que venimos entrenando", sostuvo tras el festejo.

Foto: Elonce.

Una final especial frente a Olimpia

La definición del torneo tendrá un condimento especial para Alan Guanco, quien vistió anteriormente la camiseta de Olimpia y ahora buscará impedir que su exequipo levante el trofeo. Sin embargo, el jugador dejó en claro que toda la atención está puesta en preparar de la mejor manera la serie decisiva.

Foto: Elonce.

"Va a estar muy lindo y vamos a ir por todo. Nos vamos a preparar para ese partido", anticipó sobre la final que enfrentará a dos de los principales protagonistas del básquet paranaense.

Finalmente, el perimetral destacó el trabajo sostenido que viene realizando Recreativo en los últimos años y el crecimiento que ha mostrado la institución dentro de la APB. "Se vienen dando los frutos del trabajo que hacemos. Vamos por otro título", expresó. Además, dedicó palabras de reconocimiento para el entrenador Oscar Heis, a quien elogió por el trabajo realizado al frente del equipo y por el proceso que permitió consolidar a Recreativo como uno de los grandes animadores del básquet local.