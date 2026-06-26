Scaloni confirmó que Messi será suplente ante Jordania y envió un emotivo mensaje de apoyo a Venezuela

Scaloni brindó una conferencia de prensa a 24 horas del partido ante Jordania

En la previa del encuentro de este sábado entre Argentina y Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi no será titular y aprovechó la conferencia de prensa para enviar un sentido mensaje de apoyo al pueblo venezolano.

Antes de responder las consultas futbolísticas, el entrenador argentino se tomó unos segundos para referirse a la situación que vive Venezuela.

"Antes de contestar, me pongo un poco serio para mandarle fuerzas al pueblo venezolano. No puedo creer las imágenes, muy tristes. Muy difícil de explicar. Mandarle un fuerte abrazo porque están atravesando un momento muy difícil. Será bienvenida la mano de todos los países. Un gran abrazo a todo el pueblo venezolano", expresó.

Messi irá al banco ante Jordania

Luego, Scaloni confirmó la principal novedad para el cierre de la fase de grupos: Lionel Messi no integrará el once inicial.

"Leo va a ir al banco. Leo va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana", reveló.

Sin embargo, llevó tranquilidad sobre la presencia del capitán argentino. "Va a jugar. Seguramente entrará en el segundo tiempo", aseguró.

La decisión responde a la intención del cuerpo técnico de administrar las cargas físicas, teniendo en cuenta que la Albiceleste ya aseguró el primer puesto del Grupo J tras vencer a Argelia y Austria.

Habrá rotación en el equipo

Scaloni también anticipó que el ingreso de Messi desde el banco no será la única modificación en la formación. "Los chicos que jugarán mañana es porque se lo merecen. Forman parte de la convocatoria y del proceso, hay un gran mérito de ellos. Cuando no juegan, son los primeros en entrenar. Como técnico, apenas tengo la posibilidad de darles minutos, se los doy. Se lo merecen, son grandes jugadores", sostuvo.

Además, remarcó que la identidad futbolística del equipo no cambiará. "Pueden cambiar nombres, pero intentamos jugar de la misma manera", afirmó.

"No estamos en condiciones de elegir rivales"

Con el liderazgo del grupo ya asegurado, Argentina conocerá en las próximas horas a su rival de los 16avos de final. No obstante, Scaloni descartó cualquier especulación.

"Preferir quién nos va a tocar sería una falta de respeto total. No prefiero a ninguno, preferiría que termine el Mundial mañana y seamos campeones. No estamos en condiciones de elegir", sentenció.

Argentina enfrentará este sábado a Jordania con la clasificación asegurada y la mira puesta en la fase eliminatoria, donde Messi volverá a sumar minutos pensando en el objetivo mayor: defender el título mundial.