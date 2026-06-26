Selección Argentina: Scaloni probó un once alternativo y Messi sería suplente ante Jordania

La Selección Argentina realizó este jueves su anteúltimo entrenamiento antes del encuentro frente a Jordania, previsto para el sábado a las 23 en el Dallas Stadium. Con la clasificación a dieciseisavos de final ya asegurada como líder del Grupo J, Lionel Scaloni ensayó a puertas cerradas con una formación integrada mayormente por futbolistas que no fueron titulares en los dos primeros partidos.

El equipo probado no fue confirmado y podría modificarse antes del compromiso. Sin embargo, la práctica dejó indicios sobre la intención del cuerpo técnico de administrar cargas, darles rodaje a jugadores con menos minutos y preservar a varias de las piezas habituales para la próxima instancia del Mundial.

La única presencia consolidada en el arco sería la de Emiliano Martínez, aunque en el ensayo de este jueves atajó Juan Musso. Dibu se perfila para repetir desde el inicio tras mantener la valla invicta en los dos encuentros anteriores del torneo.

Cambios en todas las líneas

En defensa, la Selección Argentina podría presentar a Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. Montiel volvería a estar disponible luego de superar una sobrecarga en el isquiotibial derecho que le impidió jugar frente a Austria.

El mediocampo ensayado tuvo a Leandro Paredes como volante central, acompañado por Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco y Giuliano Simeone. Paredes fue amonestado ante Austria y quedó condicionado de cara al cruce de dieciseisavos, aunque igualmente aparece entre las variantes que analiza el entrenador.

Dibu Martínez sería

Nico Paz se ubicó más adelantado, como enlace entre el mediocampo y el ataque. Julián Álvarez fue el único delantero de la formación alternativa que probó Scaloni durante el entrenamiento.

Messi podría comenzar entre los suplentes

La principal novedad sería la posible ausencia de Lionel Messi desde el inicio. El capitán podría comenzar el encuentro en el banco de suplentes y sumar minutos durante el segundo tiempo, según cómo se desarrolle el partido.

La decisión apunta a llegar con la mayor cantidad posible de futbolistas en buenas condiciones al duelo de dieciseisavos de final. La Selección Argentina volverá a jugar el viernes 3 de julio, desde las 19, en Miami.

El posible equipo que ensayó Scaloni fue: Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone y Nico Paz; Julián Álvarez. La formación definitiva se conocerá recién horas antes del encuentro ante Jordania.