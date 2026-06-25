Entradas para ver a Argentina en el Mundial: la reventa supera los US$ 5.500 y aún hay tickets oficiales

El precio de las entradas se dispararon tras la clasificación de Argentina

La clasificación anticipada de la Selección Argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 generó una verdadera revolución entre los hinchas y provocó una fuerte suba en el precio de las entradas para el primer partido de la fase eliminatoria.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró el primer puesto del Grupo J y disputará su próximo compromiso el viernes 3 de julio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami.

La confirmación de la sede y la fecha hizo que el mercado de reventa explotara. En la plataforma oficial de reventa de la FIFA, las localidades disponibles ya superan los US$ 5.500, cuando días atrás podían conseguirse por alrededor de US$ 360.

En otros sitios autorizados, como SeatGeek, los valores oscilan actualmente entre US$ 3.314 y US$ 11.000, dependiendo de la ubicación y de la disponibilidad.

Los especialistas advierten que los precios son dinámicos y podrían aumentar nuevamente cuando quede confirmado el rival de la Selección Argentina en los 16avos de final.

Cómo acceder a las entradas oficiales

Más allá de los elevados valores de la reventa, la FIFA mantiene habilitada la venta oficial de entradas hospitality para los próximos compromisos del seleccionado argentino.

Actualmente existen localidades disponibles tanto para el encuentro frente a Jordania como para el partido de los 16avos de final.

La compra debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma oficial de FIFA Hospitality y el proceso es completamente online.

Para adquirir los tickets es necesario crear una cuenta, validar el correo electrónico e iniciar sesión. Luego, el usuario puede seleccionar el partido de Argentina,

elegir el paquete hospitality disponible y completar el pago.

Estos paquetes incluyen distintos beneficios según la categoría elegida, como ubicaciones preferenciales, gastronomía, bebidas y acceso a espacios exclusivos.

FIFA recomienda evitar la reventa no autorizada

Desde la organización del Mundial recordaron que la disponibilidad de entradas cambia de manera permanente según la demanda y las localidades que se van liberando para cada partido.

Por ese motivo, aconsejan consultar periódicamente la plataforma oficial antes de recurrir al mercado de reventa.

Asimismo, la FIFA recomienda adquirir las entradas únicamente por sus canales oficiales o plataformas autorizadas, con el objetivo de garantizar la validez de los tickets y evitar posibles estafas al momento de ingresar al estadio.

Con hoteles prácticamente completos en Miami y una demanda creciente de vuelos hacia Estados Unidos, todo indica que el debut de Argentina en la fase eliminatoria será uno de los encuentros con mayor convocatoria del Mundial 2026.