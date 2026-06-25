Japón y Suecia empataron: los nipones enfrentarán a Brasil en dieciseisavos

Japón y Suecia sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras empatar 1-1 en un encuentro disputado ante más de 70.000 espectadores en el AT&T Stadium de Arlington (Dallas Stadium). El resultado dejó al conjunto asiático en el segundo puesto del Grupo F y lo convirtió en el próximo rival de Brasil, mientras que el combinado escandinavo quedó muy cerca de confirmar su clasificación como uno de los mejores terceros.

JAPÓN SACÓ UN PUNTO ANTE SUECIA Y SE METIÓ SEGUNDO | Japón 1-1 Suecia | RESUMEN | M57

El empate terminó favoreciendo a ambos seleccionados, ya que Países Bajos aseguró el liderazgo de la zona con su victoria sobre Túnez en el partido disputado en simultáneo.

De esta manera, Japón cerró una destacada fase de grupos sin conocer la derrota y ahora afrontará uno de los cruces más exigentes del certamen frente al seleccionado brasileño en Houston.

Un primer tiempo con pocas emociones

Durante la primera mitad, el desarrollo estuvo condicionado por lo que sucedía en el otro partido del grupo. La rápida ventaja de Países Bajos sobre Túnez permitía que tanto japoneses como suecos avanzaran de ronda, por lo que el encuentro se disputó con un ritmo moderado y escasas situaciones de peligro.

Suecia apostó a una estructura defensiva sólida con una línea de cinco jugadores y buscó lastimar mediante pelotas largas dirigidas a Viktor Gyokeres y Alexander Isak. Sin embargo, la estrategia no logró generar situaciones claras frente al arco rival.

Japón monopolizó la posesión del balón, aunque encontró dificultades para romper la última línea defensiva de los europeos. Sus mejores aproximaciones fueron un cabezazo desviado de Daizen Maeda y un remate de Keito Nakamura que fue controlado sin inconvenientes por el arquero Jacob Zetterstrom.

El complemento tuvo goles y mayor intensidad

La segunda etapa ofreció un trámite mucho más dinámico. Ambos equipos adelantaron sus líneas y comenzaron a asumir mayores riesgos en busca del triunfo.

Foto: Infobae.

A los 56 minutos, Japón logró abrir el marcador gracias a una excelente asistencia filtrada de Ritsu Doan que encontró a Daizen Maeda dentro del área. El delantero definió con precisión para establecer el 1-0 y acercar a su equipo al segundo puesto del grupo.

La respuesta sueca fue inmediata. Apenas cinco minutos más tarde, a los 61, Anthony Elanga aprovechó un balón suelto en las inmediaciones del área y sacó un potente remate de zurda que venció al arquero Zion Suzuki para decretar el 1-1, resultado que terminaría siendo definitivo.

Foto: Infobae.

Suzuki sostuvo el empate y Brasil será el próximo desafío

En el tramo final del encuentro, Suecia adelantó decididamente sus líneas con el objetivo de conseguir la victoria que le permitiera quedarse con el segundo puesto de la zona.

Sin embargo, apareció la figura del arquero japonés Zion Suzuki, quien respondió con tres intervenciones decisivas para evitar la caída de su arco y sostener un empate que terminó siendo suficiente para ambos seleccionados.

Con este resultado, Japón concluyó la fase de grupos como escolta de Países Bajos y se enfrentará a Brasil en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Suecia, en tanto, deberá esperar la confirmación oficial de su rival tras acceder a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros del torneo.