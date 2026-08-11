Detectaron casi 500 kilos de cocaína en un operativo iniciado en el río Paraná

Un operativo iniciado en el río Paraná permitió secuestrar 499 kilos de cocaína, una cantidad no precisada de marihuana y detener a cinco personas. La investigación apunta a una presunta organización transnacional que habría utilizado embarcaciones deportivas para cargar droga en buques mercantes.

Las actuaciones comenzaron después del hallazgo de 34 kilos de cocaína dentro de un bolso estanco, ocurrido el 2 de enero en la Reserva Ecológica de Monte Hermoso. A partir de ese episodio, los investigadores identificaron movimientos sospechosos entre Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria.

Con la información reunida, Prefectura desplegó una vigilancia encubierta en Ramallo. Durante el seguimiento detectó una embarcación tipo tracker, ocupada por tres personas, que se aproximó a la costa para recibir diferentes bultos transportados en una camioneta.

La interceptación de la embarcación

Luego de cargar los paquetes, la lancha avanzó hacia un buque de mayor tamaño que navegaba aguas arriba. La maniobra se produjo a la altura del kilómetro 351 del río Paraná, cerca de la Rada Norte del puerto de San Nicolás.

Cuando los tripulantes presuntamente intentaban izar los bolsos hacia el buque mercante, integrantes de Prefectura intervinieron e interceptaron la embarcación. Las personas involucradas y la carga fueron trasladadas hasta la dependencia de San Nicolás.

En esa primera intervención se encontraron siete bolsos estancos con 210 paquetes que pesaron 232 kilos de cocaína. También fueron secuestrados una camioneta, la embarcación con su motor y tráiler, cinco celulares y un dispositivo de posicionamiento satelital. Cuatro hombres quedaron detenidos.

Allanamientos y un segundo cargamento

El procedimiento continuó con cinco allanamientos realizados en Ramallo, La Reja y Bernal Oeste. En los domicilios fueron encontrados otros 267 kilos de cocaína distribuidos en 240 paquetes, además de marihuana y materiales presuntamente utilizados para preparar los cargamentos.

Durante esas intervenciones fue detenido un quinto hombre. También quedaron secuestrados automóviles, motocicletas, teléfonos, dispositivos electrónicos, bolsos vacíos y diferentes elementos que serán analizados dentro de la investigación.

La totalidad de lo incautado fue valuada en más de 11.500 millones de pesos. La causa busca determinar el funcionamiento de la organización y establecer si el cargamento interceptado en el río Paraná iba a ser transportado fuera del país mediante el buque mercante.