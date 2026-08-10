Un colectivo chocó a una ciclista en Gualeguaychú: la mujer sufrió graves lesiones

Un colectivo chocó a una ciclista en Gualeguaychú y la mujer, de 67 años, sufrió graves lesiones. El siniestro vial ocurrió la tarde de este lunes, en la intersección de boulevard Pedro Jurado y Gervasio Méndez e involucró a una unidad de la Línea 4 de Buses Gualeguaychú.

Personal policial de Comisaría Sexta intervino en el lugar y comenzó con las primeras averiguaciones para determinar cómo ocurrió el accidente. El colectivo era conducido por un hombre de 48 años, mientras que la mujer circulaba en bicicleta.

Según los testimonios recabados en el lugar, ambos vehículos avanzaban en el mismo sentido por boulevard Pedro Jurado y la ciclista se desplazaba a la par del colectivo. De acuerdo con esa primera reconstrucción, la mujer no habría advertido la luz de giro de la unidad.

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La ciclista sufrió una fractura expuesta

Al llegar al cruce con Gervasio Méndez, el colectivo realizó un giro hacia la derecha, mientras que la ciclista continuó su marcha por el boulevard. En esas circunstancias se produjo el impacto entre ambos.

Producto del choque, las piernas de la mujer quedaron debajo de la rueda trasera lateral derecha del colectivo. La situación requirió una rápida asistencia y posterior traslado de la ciclista para recibir atención médica.

Los profesionales constataron que la mujer sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha, lesión que fue calificada como de carácter grave. Hasta el momento no trascendieron mayores precisiones acerca de su evolución.

(PER)

Investigan las circunstancias del choque

Tras el accidente, efectivos policiales realizaron las actuaciones correspondientes en la intersección y recabaron testimonios para establecer con precisión la mecánica del siniestro.

Las circunstancias que derivaron en el choque continúan bajo investigación, por lo que se buscará determinar cómo se desarrollaron las maniobras previas al impacto.

Finalmente, se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes para continuar con las diligencias y establecer las circunstancias del accidente ocurrido durante la tarde de este lunes en Gualeguaychú.