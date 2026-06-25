Ecuador sorprendió a Alemania y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026

Ecuador consiguió una histórica victoria por 2-1 sobre Alemania en Nueva Jersey y aseguró su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros. Nilson Angulo y Gonzalo Plata marcaron para la Tricolor, mientras que Kai Havertz descontó para los europeos.
Ecuador escribió una de las páginas más importantes de su historia mundialista al derrotar por 2-1 a Alemania en la última fecha del Grupo E del Mundial 2026. La Tricolor se quedó con tres puntos fundamentales en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, alcanzó las cuatro unidades y aseguró su clasificación a los 16avos de final como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.
El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llegaba con la obligación de ganar para mantener intactas sus posibilidades de avanzar de ronda. Del otro lado estaba una Alemania que ya tenía asegurado el liderazgo del grupo, aunque buscaba cerrar la primera fase con puntaje ideal. Sin embargo, los sudamericanos mostraron personalidad, reaccionaron a un comienzo adverso y terminaron celebrando una victoria de enorme trascendencia.
Además del triunfo ecuatoriano, la jornada se completó con la victoria de Costa de Marfil por 2-0 sobre Curazao. Ese resultado permitió que los africanos finalizaran segundos en la zona y avanzaran por primera vez a una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo, mientras que Curazao cerró su participación con apenas un punto.
Un inicio cargado de polémica
El encuentro comenzó de la peor manera para Ecuador. Apenas al minuto de juego, Alemania abrió el marcador en una acción que generó un fuerte reclamo por parte de los futbolistas sudamericanos. Aleksandar Pavlović anticipó un saque lateral con la pierna elevada y rozó la cabeza de Pedro Vite. La jugada continuó sin que la árbitra Tori Penso sancionara infracción y Florian Wirtz habilitó a Leroy Sané, quien asistió a Kai Havertz para que el delantero definiera y estableciera el 1-0 para el conjunto europeo, indicó NA.
Pese al golpe inicial, Ecuador no perdió el orden ni la convicción. La respuesta fue inmediata gracias a una presión intensa sobre la salida alemana, que comenzó a generar errores en el fondo del equipo dirigido por Julian Nagelsmann.
La igualdad llegó pocos minutos después mediante Nilson Angulo. El atacante recuperó una pelota en campo rival y sacó un potente remate desde la puerta del área que dejó sin posibilidades a Manuel Neuer. El empate modificó el desarrollo del encuentro y fortaleció el ánimo de la Tricolor, que empezó a competir de igual a igual frente a uno de los grandes candidatos del torneo.
Un segundo tiempo muy disputado
Tras la pausa de hidratación, Alemania intentó monopolizar la posesión del balón, aunque nunca consiguió trasladar ese dominio al marcador. Ecuador mantuvo una presión ordenada en la mitad de la cancha y, cuando era superado, retrocedía rápidamente para cerrar los espacios cerca del arco defendido por Hernán Galíndez.
La primera gran polémica del complemento llegó apenas iniciado el segundo tiempo. La jueza estadounidense Tori Penso sancionó penal para Alemania por una supuesta infracción de Joel Ordóñez sobre Kai Havertz. Sin embargo, el VAR advirtió una falta previa de Leroy Sané sobre Pedro Vite en la mitad de la cancha.
Luego de revisar las imágenes en el monitor, la árbitra modificó correctamente su decisión y anuló el penal. La acción terminó siendo determinante para el desarrollo del encuentro, ya que Alemania perdió una oportunidad inmejorable para recuperar la ventaja.
Gonzalo Plata selló la clasificación
Con el paso de los minutos el conjunto sudamericano fue creciendo. Alemania ya no mostraba la intensidad de sus primeras presentaciones y dejaba espacios que Ecuador aprovechó para generar peligro. Manuel Neuer respondió con solvencia en algunas intervenciones, mientras que Leroy Sané desperdició una ocasión muy clara que pudo haber cambiado la historia.
El premio para la insistencia ecuatoriana llegó a los 77 minutos. Tras un córner ejecutado desde la izquierda, Gonzalo Plata anticipó a toda la defensa alemana en el primer palo y conectó un cabezazo preciso para marcar el 2-1 definitivo que hizo estallar de alegría a los miles de hinchas ecuatorianos presentes en Nueva Jersey.
En los minutos finales, la Tricolor se replegó cerca de su área y defendió con inteligencia frente a los desesperados intentos alemanes. El conjunto europeo movió el banco de suplentes y adelantó todas sus líneas, pero nunca encontró los caminos para romper la resistencia sudamericana.
Así quedaron los cruces de la próxima ronda
Con este resultado, Alemania terminó igualmente como líder del Grupo E y avanzó a los 16avos de final, instancia en la que enfrentará a uno de los mejores terceros provenientes de las zonas A, B, C, D o F. El compromiso se disputará el lunes 29 de junio en Boston.
Costa de Marfil, por su parte, finalizó segunda y jugará frente al segundo clasificado del Grupo I, que saldrá entre Francia y Noruega, en un encuentro previsto para el martes 30 de junio en Dallas.