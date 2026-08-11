Aseguran que El Niño podría elevar el nivel del mar más rápido de lo previsto

Un nuevo estudio advirtió que El Niño puede acelerar temporalmente la suba del nivel medio global del mar. El fenómeno modifica la distribución de las lluvias y las sequías, además de elevar la temperatura de diferentes regiones oceánicas.

La investigación, publicada en Journal of Geophysical Research: Oceans, analizó los episodios ocurridos entre 2014 y 2016 y entre 2023 y 2024. Durante el primer período, el nivel medio global del mar aumentó aproximadamente 9,16 milímetros, mientras que en el segundo subió 7,70 milímetros.

Los especialistas señalaron que estos incrementos no estuvieron relacionados principalmente con el deshielo. La mayor incidencia correspondió al desplazamiento hacia los océanos del agua que habitualmente permanece almacenada en suelos, ríos y lagos.

El traslado de agua desde los continentes

Los cambios en las precipitaciones provocados por El Niño pueden reducir la cantidad de agua acumulada sobre los continentes. Cuando las sequías se intensifican en determinadas regiones, una mayor proporción termina incorporándose a los océanos.

Este proceso, denominado aumento baristático, explicó aproximadamente 6,2 milímetros del incremento registrado entre 2014 y 2016. En el episodio de 2023-2024, su aporte fue estimado en 6,26 milímetros.

Los investigadores observaron que durante el segundo período la pérdida de agua continental ocurrió con mayor rapidez. Sudamérica fue una de las regiones donde el fenómeno tuvo una incidencia más marcada, según informó Infobae.

La expansión del agua por el calor

Otro mecanismo analizado fue el aumento estérico, que ocurre cuando el agua oceánica se calienta, se expande y ocupa un volumen mayor. Ese proceso aportó cerca de 3,11 milímetros entre 2014 y 2016 y alrededor de 1,60 milímetros durante 2023-2024.

En el episodio más reciente también tuvo relevancia el calentamiento inusual del océano Índico. Esa situación estuvo vinculada con la combinación de El Niño y una fase positiva del Dipolo del Océano Índico.

Los autores aclararon que estas variaciones son principalmente temporales y dependen de múltiples factores climáticos. Sin embargo, destacaron la importancia de monitorearlas porque pueden sumarse a la tendencia sostenida de aumento del nivel del mar asociada con el calentamiento global.