Una conductora alcoholizada chocó y mató a un docente que se dirigía a trabajar

Un docente murió luego de ser embestido por un automóvil cuando se dirigía a trabajar en una escuela rural de Santiago del Estero. La conductora involucrada tenía 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre y quedó detenida.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.50 del lunes sobre la antigua traza de la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de El Polear, en el departamento Banda. La víctima fue identificada como Domingo Federico Bravo.

El hombre circulaba de norte a sur en una motocicleta Zanella ZT y se dirigía hacia la Escuela Nº 447 de Barrial Alto, departamento San Martín. Allí había trabajado durante 30 años y se encontraba próximo a jubilarse.

Cómo ocurrió el choque

Por circunstancias que todavía se investigan, el docente habría sido alcanzado desde atrás por un Volkswagen Gol Trend que avanzaba en la misma dirección y era conducido por una joven de 25 años.

Tras el primer impacto, el automóvil quedó detenido sobre la calzada y fue chocado desde atrás por otro vehículo. Este último era conducido por un efectivo policial que viajaba hacia su lugar de trabajo.

Los servicios de emergencias constataron que Bravo había muerto como consecuencia de las graves lesiones sufridas. El conductor del tercer vehículo fue trasladado a un centro asistencial por un dolor en el pecho y recibió el alta después de ser examinado.

La conductora quedó detenida

Los controles de alcoholemia realizados después del choque determinaron que la automovilista tenía 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre. En Santiago del Estero rige la normativa de alcohol cero para quienes conducen vehículos.

La joven viajaba acompañada por dos personas de 21 años, quienes prestaron declaración y continuaron en libertad. La Fiscalía ordenó detenerla e imputarla provisoriamente por homicidio culposo en accidente de tránsito.

La muerte del docente generó conmoción entre compañeros y estudiantes. “Gracias por tu entrega, tu vocación y tu amor por la educación. Dejaste huellas que quedarán para siempre en nuestros corazones”, expresaron desde la comunidad educativa.