Crearon el Consejo de Control de la Hidrovía con participación de las provincias

El Gobierno nacional formalizó la creación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, un nuevo ámbito que tendrá como objetivo realizar el seguimiento, monitoreo y análisis del funcionamiento de la denominada Hidrovía, corredor estratégico para el transporte de cargas y el comercio exterior argentino.

Esta medida quedó establecida mediante la Resolución 47/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), publicada en el Boletín Oficial. El organismo estará integrado por representantes de distintos sectores vinculados con la utilización y funcionamiento de la vía fluvial.

La conformación del Consejo adquiere particular interés para las provincias atravesadas por el sistema fluvial, entre ellas Entre Ríos, debido a la importancia que tienen el río Paraná y sus puertos para la actividad productiva y logística regional.

Qué función tendrá el nuevo Consejo

El nuevo espacio tendrá entre sus objetivos efectuar un seguimiento del funcionamiento de la Vía Navegable Troncal y generar un ámbito de participación entre el Estado, las provincias y los distintos usuarios involucrados en la actividad.

La creación se produce en el marco de la nueva etapa de gestión de la vía navegable y permitirá incorporar a diferentes actores al seguimiento de cuestiones relacionadas con la infraestructura y prestación de los servicios vinculados con la navegación.

Un aspecto central de la resolución es que el Consejo tendrá carácter consultivo. Esto significa que sus intervenciones y recomendaciones no serán vinculantes, por lo que el organismo no tendrá por sí mismo capacidad para imponer decisiones sobre la administración de la Hidrovía.

La importancia de la Hidrovía para la región

La Vía Navegable Troncal constituye uno de los principales corredores logísticos del país y conecta los puertos ubicados sobre los ríos Paraná y de la Plata con la salida hacia el océano Atlántico.

Por esa razón, las condiciones de navegación, el dragado, el balizamiento y los costos asociados al sistema tienen especial importancia para las provincias y sectores productivos vinculados con el transporte fluvial y las exportaciones.

La puesta en funcionamiento del Consejo incorporará así un nuevo ámbito institucional para que provincias y usuarios intervengan en el seguimiento de esta nueva etapa de la Vía Navegable Troncal, aunque las determinaciones finales continuarán dependiendo de las autoridades con competencia sobre el sistema.