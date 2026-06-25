"Ley Micaela en el deporte": En Talleres, destacaron la prevención y los clubes libres de violencia

REDACCIÓN ELONCE
La capacitación sobre la Ley Micaela en el deporte reunió a unas 80 personas en el Club Talleres. La jornada promovió la prevención de las violencias, la igualdad y la construcción de espacios deportivos libres de discriminación.
La Ley Micaela en el deporte fue el eje de una capacitación realizada este jueves en el Club Atlético Talleres de Paraná, donde dirigentes, deportistas, familias, trabajadores y representantes de distintas instituciones participaron de un conversatorio orientado a promover la prevención de las violencias y la construcción de ámbitos deportivos más inclusivos y respetuosos.
La actividad fue organizada por el Departamento de Género y Diversidad del club junto a integrantes de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en el marco de un convenio de trabajo conjunto para fortalecer la formación en perspectiva de género dentro de las instituciones deportivas.
Las exposiciones estuvieron a cargo de la presidenta del Club Talleres, Carina Ramos; la integrante del Departamento de Género y Diversidad, Carolina Sacks; y los capacitadores Gonzalo Molinas y Tatiana Richard, quienes impulsaron un intercambio abierto con los asistentes.
Un espacio para reflexionar y prevenir
La presidenta de la institución destacó que este tipo de encuentros forman parte de una política sostenida por el club. "Estamos muy contentos desde el Club Talleres de poder seguir sosteniendo estos espacios. No es la primera capacitación que hacemos. Hablamos de capacitación, pero en realidad es la posibilidad de encuentro, un conversatorio, porque tanto Gonzalo como Tatiana tienen esa práctica de que sea un ida y vuelta y un espacio de mucha confianza".
Ramos explicó que el objetivo es construir instituciones deportivas libres de violencia y discriminación. "Tratamos todo el tiempo de interpelarnos de alguna manera frente a nuestros comportamientos, nuestras actitudes y conductas, y buscar romper con esos estereotipos y sesgos que se van dando en la diaria".
Asimismo, remarcó el compromiso de la institución con la inclusión.
"Entendemos que tiene que ser un espacio de convivencia, de mucho respeto y, por supuesto, de poder abrazar a todas las personas y la diversidad, que para nosotros es muy importante".
Una convocatoria que superó las expectativas
La integrante del Departamento de Género y Diversidad explicó que el trabajo del área se centra tanto en la atención de situaciones como en la prevención.
"Nuestro departamento de género tiene dos grandes divisiones: la atención de casos, pero sobre todo la prevención. Y la prevención se hace a través de la Ley Micaela y de la capacitación".
La dirigente celebró la amplia participación registrada durante la jornada. "Hoy recibimos 80 personas, superó las expectativas. Muy conformes. La idea es replicar esta misma charla en agosto en nuestra otra sede".
Además, destacó que la convocatoria fue abierta a toda la comunidad. "La charla era abierta. Vinieron personas de otros clubes, de distintas disciplinas, empleados, empleadas, niñas, niños y padres".
Mantener vivo el legado de Micaela García
Durante la capacitación, Gonzalo Molinas recordó el significado que tiene la ley para la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. "Mantenemos vivo el espíritu que tuvo siempre el nombre de Micaela García. Ella era además estudiante de nuestra facultad, por eso asumimos con tanto compromiso esta tarea".
El capacitador explicó que la formación apunta principalmente a prevenir situaciones de violencia.
"Tiene que ver con poder prevenir, es decir, llegar a tiempo. Muchas de las situaciones de violencia que se dan, y el caso de Micaela no fue la excepción, el Estado había tenido la oportunidad de prevenirlo en dos oportunidades y no había hecho lo que correspondía".
También resaltó la importancia de trabajar estas temáticas dentro de las instituciones deportivas. "Los clubes reúnen a muchas personas de distintas edades, distinta procedencia y mucha convivencia. Se dan realmente algunas situaciones no tan agradables y está bueno que las trabajemos, que pensemos cómo prevenirlas, cómo evitarlas y, en el caso de que sucedan, cómo actuar".
Molinas agregó que durante la jornada también se abordaron problemáticas actuales vinculadas al ámbito digital. "Trabajamos en roles y estereotipos, pero también algo muy actual que es el grooming, la violencia sexual en el ámbito digital".
Compromiso para seguir llevando la capacitación
Por su parte, Tatiana Richard valoró la apertura del Club Talleres para desarrollar este tipo de iniciativas. "Nos encanta venir a Talleres porque la verdad que hay que trabajar esto en los clubes. Cari es una gran motorizadora de todo esto y la recepción en el club fue maravillosa".
Finalmente, aseguró que el compromiso de la universidad es continuar acercando estas capacitaciones a diferentes instituciones. "A donde nos inviten vamos. Aníbal Sattler, que es nuestro decano, quiere que la universidad y la facultad estén presentes en todos lados".