A los 65 años, falleció una de las máximas leyendas del vóley argentino

El vóley argentino está de luto. Daniel Castellani, una de las figuras más importantes en la historia de este deporte en el país, falleció este jueves a los 65 años, luego de una larga lucha contra una enfermedad. La noticia fue confirmada por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), que despidió al exjugador y entrenador con un emotivo comunicado.

Nacido el 21 de marzo de 1961 en Buenos Aires, Castellani desarrolló una destacada carrera como jugador en clubes de Argentina, Brasil e Italia. Entre 1981 y 1988 fue capitán de la Selección Argentina, integrando la histórica generación que consiguió la medalla de bronce en el Mundial de Buenos Aires 1982 y repitió ese logro en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, una de las mayores hazañas del deporte nacional.

Su carrera como entrenador

Tras su retiro como jugador inició una exitosa trayectoria como entrenador. Dirigió al seleccionado masculino argentino entre 1993 y 1999, etapa en la que conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y clasificó al equipo para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Su carrera continuó en Europa, donde alcanzó importantes éxitos al frente de clubes de Polonia, Italia y Turquía. Uno de sus mayores logros internacionales llegó en 2009, cuando condujo a la selección de Polonia al título del Campeonato Europeo.

En 2023 asumió como entrenador de Las Panteras, la selección femenina argentina, poco después de conocer el diagnóstico de cáncer. A pesar de la

enfermedad, continuó trabajando al frente del equipo y logró importantes resultados, entre ellos la obtención de la primera Copa Panamericana de la historia para el seleccionado femenino y el subcampeonato sudamericano.

Además, encabezó el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque Argentina no logró obtener la plaza olímpica.

Comunicado completo de la Federación del Voleibol Argentino

Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados.

Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha.

Participó en esta última etapa como entrenador de Las Panteras. A su vez, como jugador, conformó la histórica camada de los '80 que logró el bronce olímpico en Seúl '88 y el bronce mundialista en 1982.

Además, como técnico de la Selección masculina ganó los Juegos Panamericanos de 1995, entre otros logros, y más tarde consolidó su rol de entrenador en las principales ligas del mundo.

Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino.

¡Gracias por todo, Daniel!