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Neymar volvió a jugar con Brasil, se emocionó y saludó a Messi: “Solo agradezco”

El delantero regresó a la Canarinha en el triunfo 3 a 0 ante Escocia, luego de una extensa ausencia. Tras el partido, habló del camino que recorrió para volver, elogió a Carlo Ancelotti y envió un mensaje especial al capitán argentino por su cumpleaños.

25 de Junio de 2026
Neymar emocionado.
Neymar emocionado.

El delantero regresó a la Canarinha en el triunfo 3 a 0 ante Escocia, luego de una extensa ausencia. Tras el partido, habló del camino que recorrió para volver, elogió a Carlo Ancelotti y envió un mensaje especial al capitán argentino por su cumpleaños.

Neymar volvió a disputar un partido mundialista con la selección de Brasil en el triunfo 3 a 0 ante Escocia. El delantero regresó a la Canarinha después de una extensa ausencia y no pudo ocultar la emoción por volver a vestir la camiseta nacional en la máxima competencia.

 

Luego del encuentro, el atacante se refirió al proceso que atravesó para estar nuevamente disponible. “Pensé en todas las cosas que pasé para poder estar aquí. Estoy muy feliz por el cariño que recibo de todo el mundo. Solo agradezco”, expresó Neymar, visiblemente conmovido.

 

El regreso se produjo en una nueva etapa de Brasil, ahora bajo la conducción de Carlo Ancelotti. El delantero destacó el trato del entrenador italiano y la forma en que se relaciona con los integrantes del plantel.

 

El elogio de Neymar para Ancelotti

 

“Ancelotti es un gran entrenador y una gran persona. Sabe cómo tratar a todos”, afirmó Neymar al hablar sobre el técnico que encabeza el ciclo de la selección brasileña.

 

El futbolista valoró la experiencia del entrenador y su capacidad para manejar un grupo con referentes de larga trayectoria y jugadores que buscan consolidarse dentro de la Canarinha. El duelo ante Escocia marcó su reaparición en el Mundial y lo devolvió a la escena internacional con Brasil.

 

En la misma charla, Neymar también se tomó un momento para saludar a Lionel Messi, que celebró su cumpleaños. El brasileño recordó el vínculo que construyeron como compañeros en Barcelona y Paris Saint-Germain.

 

El mensaje para Lionel Messi

 

“Leo, feliz cumpleaños. Que pases un día hermoso con tu familia. Sabes que te quiero mucho. Siempre lo veo jugar y le mando mensajes”, señaló Neymar.

 

Además, remarcó que la relación entre ambos se mantiene más allá de los partidos y la rivalidad histórica entre Brasil y Argentina. “Leo fuera de la cancha es mucho mejor, imaginate lo que es. Por eso me alegra mucho haber jugado con él y ser su amigo”, sostuvo.

 

Neymar y Messi compartieron una etapa destacada en Barcelona junto a Luis Suárez, donde integraron uno de los ataques más recordados del fútbol europeo. Años más tarde volvieron a coincidir en Paris Saint-Germain.

 

El regreso de Neymar a Brasil en el Mundial tuvo así una noche especial: volvió a jugar con la selección, celebró el triunfo ante Escocia, habló de su proceso personal y dejó un saludo público para Messi.

Temas:

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