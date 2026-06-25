Sudáfrica derrotó 1-0 a Corea del Sur y enfrentará a Canadá en los 16avos de final

Sudáfrica protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Corea del Sur en la última fecha del Grupo A y conseguir la clasificación a los 16avos de final, donde ya tiene rival confirmado: Canadá.

El conjunto africano se impuso gracias a un gol de Thapelo Maseko en el segundo tiempo, luego de un partido en el que explotó su principal virtud: la velocidad para salir de contraataque. Con este resultado, terminó segundo en la zona con cuatro puntos y enfrentará al seleccionado canadiense, dirigido por Jesse Marsch, el próximo domingo 28 de junio desde las 16:00 (hora argentina).

La derrota dejó a Corea del Sur en el tercer puesto del grupo, por lo que ahora deberá esperar la definición del resto de las zonas para conocer si logra avanzar como uno de los mejores terceros del certamen.

Sudáfrica golpeó en el momento justo

El equipo asiático salió decidido desde el inicio y estuvo muy cerca de abrir el marcador antes del primer minuto. Un cabezazo del defensor Kim Min-jae parecía tener destino de gol, pero Aubrey Modiba despejó la pelota sobre la línea y evitó la caída de su arco.

Con el paso de los minutos, Sudáfrica encontró espacios y comenzó a imponer su juego directo. Thapelo Maseko fue el futbolista más peligroso del conjunto africano y lideró cada transición ofensiva con velocidad por las bandas.

A los 18 minutos protagonizó la primera ocasión clara tras escapar por la derecha, aunque el cierre del defensor Gi-Hyuk Lee evitó el remate final. Luego llegaron un disparo de Oswin Appollis desde media distancia y una inmejorable oportunidad desperdiciada por Evidence Makgopa, que no logró definir con precisión frente al arquero Seung-Gyu Kim.

El gol que cambió el Grupo A

La diferencia llegó a los 17 minutos del segundo tiempo. Un centro rasante desde la izquierda encontró a Maseko dentro del área. El extremo controló, enganchó hacia su pierna izquierda y sacó un remate bajo al primer palo que venció a Seung-Gyu Kim para marcar el único gol del encuentro.

Después del tanto, Sudáfrica defendió con orden y volvió a apostar por los contragolpes, mientras Corea del Sur intentó reaccionar mediante centros y pelotas detenidas, aunque sin claridad en los metros finales.

La última posibilidad apareció en tiempo de descuento, cuando Jens Castrop envió un preciso centro para Cho Gue-Sung, quien no alcanzó a conectar por muy poco y permitió que el arquero Ronwen Williams asegurara una victoria histórica.

Cómo quedó el Grupo A

Con el triunfo, Sudáfrica finalizó como escolta del Grupo A y avanzó a los 16avos de final, donde se enfrentará a Canadá en uno de los cruces más atractivos de la próxima ronda.

Corea del Sur, en tanto, quedó obligada a esperar los resultados de los demás grupos para saber si consigue un lugar entre los mejores terceros y continúa con vida en la Copa del Mundo.

El triunfo del seleccionado africano quedó marcado como una de las grandes sorpresas de la fase de grupos y confirmó el crecimiento futbolístico de un equipo que ahora buscará seguir haciendo historia en el Mundial 2026.