El Club Estudiantes anunció el canotaje como disciplina permanente e invitan a sumarse a la comunidad

REDACCIÓN ELONCE
El canotaje en Club Estudiantes tendrá este sábado su lanzamiento oficial como actividad permanente de la institución. La propuesta está abierta a socios y no socios desde los 10 años, con entrenamientos recreativos y deportivos durante toda la semana, según confirmó Eduardo Suárez a Elonce.
El canotaje en Club Estudiantes dará un nuevo paso este sábado con el lanzamiento oficial de la disciplina como actividad permanente de la institución. La presentación se realizará desde las 11 en la sede de la playa, al final de la Costanera, y marcará el inicio formal de una propuesta que busca acercar a vecinos de todas las edades al río, tanto con fines recreativos como deportivos.
En diálogo con Elonce, Eduardo Suárez explicó que el proyecto representa un importante crecimiento para la institución. "Estamos iniciando nuevamente con una actividad nueva en el club, ya como actividad permanente de la institución".
Además, anticipó la actividad prevista para este fin de semana. "Vamos a tener un gran evento este sábado con el lanzamiento", sostuvo y agregó: "La actividad del canotaje la estamos haciendo entre semana los días martes, jueves y sábado. Está abierta para toda aquella persona que quiera acercarse al río y quiera llevar adelante esta actividad recreativa y de entrenamiento".
Abierta a socios y a toda la comunidad
Desde la institución destacaron que la convocatoria no está limitada únicamente a quienes forman parte del club, sino que cualquier interesado podrá acercarse para conocer la disciplina y realizar sus primeras experiencias en el agua.
"Es para los socios del club y para aquel que no es socio y no ha tenido la posibilidad de hacer la práctica del canotaje o experimentar en el río, está totalmente invitado para acercarse. No es necesario ser socio, se puede acercar a la sede de la playa, al final de la Costanera o informarse en la secretaría del club en la sede central en pleno Parque Urquiza, se acercan y se informan al respecto".
Respecto a quiénes pueden participar, Suárez explicó que la actividad está pensada para un amplio rango etario. "A partir de los 10 años y sin límite de edad hacia arriba. Tenemos niños en escuelita, jóvenes (de 13 a 18 años), adultos en etapa recreativa y adultos que compiten", sostuvo sobre los requisitos. También hay un grupo de adultos mayores, que en este momento no entrenan a raíz de las bajas temperaturas.
Nuevas embarcaciones y equipamiento para la escuela
El referente del canotaje también valoró el respaldo recibido por parte de la comisión directiva para fortalecer la actividad y ofrecer mejores condiciones tanto para quienes recién comienzan como para quienes ya practican este deporte.
"Se han puesto al hombro la iniciativa de esta actividad y nos han hecho adquirir embarcaciones totalmente nuevas para la práctica para la escuela. Hemos adquirido salvavidas nuevos, palas nuevas y todo para que el socio y la persona que quiera aprender lo haga con el mejor material y de la mejor manera posible".
Asimismo, invitó a la comunidad a animarse a disfrutar del río durante todo el año. "Queremos que la gente se acerque, que venga al club Estudiantes y que no le tenga miedo al frío. Estamos en temporada baja, pero el río tanto en verano como en otra estación brinda sus bellezas".
Finalmente, recordó que este sábado será el lanzamiento oficial de la disciplina. "El sábado, a partir de las 11 horas en la sede de la playa, junto con toda la comisión directiva y el grupo de trabajo de canotaje vamos a hacer el lanzamiento general de la actividad como actividad permanente de la institución".