Selección Argentina: con presencia entrerriana, siete jugadores debutarían en el Mundial ante Jordania

La Selección Argentina afrontará este sábado su último partido de la fase de grupos frente a Jordania con el liderazgo de la Zona J ya asegurado. El encuentro, previsto para las 23 en el Dallas Stadium, podría darle a Lionel Scaloni la posibilidad de rotar nombres y habilitar el debut mundialista de varios futbolistas.

Entre los que aparecen con chances está el concordiense Marcos Senesi. El defensor entrerriano ingresó a la lista en reemplazo de Leonardo Balerdi y todavía no tuvo minutos en la competencia, por lo que podría tener su estreno si el entrenador decide modificar la formación defensiva.

La ausencia de Cristian Romero, quien arrastra una molestia en la rodilla derecha tras el partido ante Austria, también abre una variante en la zaga. Nicolás Otamendi sería uno de los nombres con lugar en el equipo, mientras que Senesi aparece como una de las alternativas para acompañarlo.

Los siete que esperan su estreno

Además de Senesi, otros seis jugadores de la Selección Argentina podrían disputar por primera vez un partido de Mundial. En el arco, Gerónimo Rulli y Juan Musso aparecen como opciones si Scaloni decide darle descanso a Emiliano Martínez.

Rulli integró el plantel campeón en Qatar 2022, pero no sumó minutos porque Emiliano Martínez disputó todos los encuentros. Musso, en tanto, forma parte de su primera Copa del Mundo luego de haber sido campeón de América en 2021 y de la Finalissima.

Lionel Scaloni prepara varios cambios.

En el mediocampo también aparece Giovani Lo Celso, uno de los jugadores con recorrido dentro del ciclo de Scaloni que todavía no pudo debutar en Mundiales. El volante había sido convocado para Rusia 2018, aunque no ingresó, y quedó afuera de Qatar 2022 por una lesión.

Valentín Barco, Giuliano Simeone y José Manuel López completan la nómina de futbolistas que aún no jugaron en la actual edición. Barco viene de sumar buenos rendimientos en los amistosos previos, mientras que Simeone tuvo mayor participación en el ciclo y López busca su oportunidad en el ataque.

Un posible equipo con cambios

La Selección Argentina llega al duelo ante Jordania luego de vencer 2 a 0 a Austria y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final como líder del Grupo J. La condición le permite encarar el último compromiso con mayor margen para administrar cargas.

El posible equipo incluiría a Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.

La decisión final dependerá de la evaluación física de los jugadores y del plan de Scaloni para la próxima instancia. Para Senesi y los otros seis futbolistas que todavía no se estrenaron, el partido ante Jordania puede convertirse en una oportunidad para sumar sus primeros minutos en un Mundial.