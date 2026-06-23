Selección Argentina: día, hora y sede confirmados para los dieciseisavos de final

La Selección Argentina ya tiene confirmado el día, horario y estadio para su estreno en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar el viernes 3 de julio, desde las 19, hora argentina, en el Miami Stadium, también conocido como Hard Rock Stadium.

La Albiceleste aseguró el primer puesto del Grupo J luego de vencer 2 a 0 a Austria y tras el triunfo de Argelia por 2 a 1 ante Jordania. Con esos resultados, nadie podrá alcanzarla en la cima de la zona antes de la última fecha.

Argentina cerrará la fase de grupos este sábado 27 de junio frente a Jordania, en Dallas. El encuentro se disputará con la clasificación y el liderazgo ya definidos, una situación que le permitirá al cuerpo técnico evaluar variantes y administrar las cargas de los futbolistas antes de la instancia eliminatoria.

Espera por el segundo del Grupo H

En los dieciseisavos de final, la Selección Argentina se medirá ante el segundo del Grupo H. Esa zona todavía no tiene posiciones definitivas y cuenta con España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita como protagonistas.

El rival de la Albiceleste se conocerá el viernes 26 de junio. Ese día se jugarán en simultáneo Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudita, ambos desde las 21, hora argentina.

El Hard Rock será el estadio en donde jugará la Selección.

La definición del grupo será determinante para conocer quién enfrentará al vigente campeón del mundo en Miami. Hasta el momento, el equipo argentino no tiene un adversario confirmado para el cruce de eliminación directa.

El posible camino posterior

La confirmación del primer lugar también permite establecer el recorrido de Argentina dentro del cuadro. En caso de superar los dieciseisavos de final, el siguiente compromiso sería por los octavos de final.

Ese partido está previsto para el martes 7 de julio, a las 13, hora argentina, en Atlanta. El adversario dependerá de los resultados que se produzcan en la llave correspondiente.

Antes de viajar a Miami, Argentina tendrá su último compromiso de la fase de grupos ante Jordania. Luego, con el rival ya definido, comenzará a preparar el primer partido de eliminación directa en busca de sostener la defensa del título conseguido en Qatar 2022.