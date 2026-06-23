Lisandro Martínez lanzó una frase sobre Messi que resume todo: “Está solo en la cima”

Lisandro Martínez fue una de las voces de la Selección Argentina luego de la victoria 2-0 ante Austria, resultado que aseguró la clasificación del equipo a la próxima instancia del Mundial 2026. El defensor entrerriano destacó la actuación de Lionel Messi, autor de los dos goles del encuentro.

“No hay palabras para hablar de Leo. No hay que compararlo porque él está solo en la cima”, expresó el futbolista oriundo de Gualeguay tras el partido disputado en el AT&T Stadium de Arlington, en las afueras de Dallas.

Messi volvió a ser determinante para la Albiceleste y, con su doblete, alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo. De esta manera, quedó como máximo goleador histórico de la competencia, según los registros mencionados tras el encuentro.

“Hay que disfrutarlo y valorarlo”

El central de Manchester United remarcó la emoción que le genera compartir plantel con el capitán argentino. “Solo queda disfrutarlo, siento una emoción enorme de tenerlo al lado y que sea argentino. Hay que valorarlo”, sostuvo Lisandro Martínez.

El defensor fue parte de una nueva presentación sólida de la Selección Argentina, que luego del triunfo en el debut ante Argelia volvió a imponerse frente a Austria y consiguió el pase a la siguiente ronda con una fecha todavía por jugarse en el Grupo J.

La actuación de Messi volvió a concentrar los elogios de sus compañeros. El capitán había convertido tres goles en el estreno ante Argelia y sumó otros dos ante el seleccionado austríaco para darle continuidad a su gran arranque en el certamen.

Julián Álvarez también elogió al capitán

Julián Álvarez se sumó a los reconocimientos hacia Messi luego del triunfo. “No hay mucho para decir de Leo. Más de 20 años siendo el mejor del mundo, es el mejor de la historia”, afirmó el delantero argentino.

Messi cumplirá 39 años este miércoles y transita su sexto Mundial con la camiseta argentina. En sus dos primeras presentaciones en el torneo, convirtió cinco goles y fue decisivo para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni asegurara su lugar en la próxima instancia.

Con la clasificación ya conseguida, la Selección Argentina afrontará la última fecha de la fase de grupos con el objetivo de cerrar la zona en la mejor posición posible. Mientras tanto, las palabras de Lisandro Martínez reflejaron el reconocimiento del plantel hacia una nueva actuación destacada de Messi.