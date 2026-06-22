Lionel Messi celebró el triunfo ante Austria y prometió más alegrías para la gente: "Estoy muy feliz"

Lionel Messi se mostró muy conforme tras la victoria de la Selección argentina por 2 a 0 frente a Austria en el Mundial 2026 y destacó la importancia de un resultado que le permitió al equipo asegurar la clasificación y encarar con mayor tranquilidad los próximos compromisos.

El capitán argentino fue una de las grandes figuras de la noche. Luego de fallar un penal a los siete minutos del primer tiempo, logró recuperarse y convirtió los dos goles del triunfo. El primero llegó a los 37 minutos de la etapa inicial y el segundo en tiempo de descuento, sellando una victoria clave para el conjunto nacional.

🗣️ "SIEMPRE ESTÁ EN NUESTROS PLANES GANAR TODOS LOS PARTIDOS. SOMOS ARGENTINA Y SIEMPRE VAMOS A BUSCAR LOS PARTIDOS ANTE CUALQUIER RIVAL" ✍️ Firma: Lionel Messi. pic.twitter.com/APMKUyNYPz — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

Al término del encuentro, el rosarino expresó su satisfacción por el rendimiento colectivo y el resultado obtenido. “Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene”, aseguró el astro argentino.

Un partido exigente y una clasificación valiosa

En su análisis del encuentro, remarcó la complejidad que presentan los partidos mundialistas y destacó el esfuerzo realizado por el equipo para quedarse con los tres puntos.

“Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”, afirmó el capitán, quien reconoció que el desarrollo del juego fue más complicado de lo esperado.

Además, señaló que el principal objetivo era avanzar de ronda y sostuvo: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos”.

Messi también destacó el ambiente que se vive dentro del plantel y la conexión que mantiene el grupo con los hinchas argentinos. “Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir, de entrenar, del día a día y de ver a la gente ilusionada”, aseveró.

El desahogo tras el penal errado y un nuevo récord

El delantero reconoció que el penal fallado en el comienzo del partido le generó malestar, aunque valoró la reacción posterior que le permitió revertir la situación.

🗣️ Messi, sobre el penal que falló en el inicio del encuentro ante Austria: "ESTABA CON MUCHA BRONCA POR EL PENAL, PORQUE ERRÉ Y LO PATEÉ MUY MAL". pic.twitter.com/45IecPSmxU — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

“Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación”, manifestó.

GRACIAS LEO, SOS ENORME pic.twitter.com/P41x4jkpSN — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

Luego, dejó un mensaje para los simpatizantes argentinos que siguen acompañando al equipo en el Mundial. “Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”, expresó con ilusión.

🗣️ "ESTE GRUPO DISFRUTA DE VER A LA GENTE ASÍ, DE PODER DARLE ESTE TIPO DE ALEGRÍAS. GRACIAS A DIOS YA LE PUDIMOS DAR VARIAS ALEGRÍAS. INTENTAREMOS SEGUIR ESTANDO EN ESTA SINTONÍA" 🎙️ Lionel Messi y la unión del plantel con la hinchada argentina. pic.twitter.com/zByIofZHd6 — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

Por último, analizó las dificultades que presentó el rival y la importancia de sumar una nueva victoria. “Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos, fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila”.

Más allá del triunfo y de la clasificación, la noche tuvo un significado especial para Lionel Messi. Con los dos tantos convertidos frente a Austria alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y superó la marca del alemán Miroslav Klose, reafirmando su lugar entre las máximas leyendas de la historia de los Mundiales.