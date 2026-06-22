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Deportes Mundial 2026

Lionel Messi celebró el triunfo ante Austria y prometió más alegrías para la gente: "Estoy muy feliz"

Lionel Messi destacó la importancia de la victoria por 2 a 0 frente a Austria, valoró la clasificación de la Selección argentina y aseguró que el plantel vive el presente con felicidad. Además, marcó un doblete histórico y superó una marca mundialista.

22 de Junio de 2026
Convirtió dos goles frente a Austria.
Convirtió dos goles frente a Austria.

REDACCIÓN ELONCE

Lionel Messi destacó la importancia de la victoria por 2 a 0 frente a Austria, valoró la clasificación de la Selección argentina y aseguró que el plantel vive el presente con felicidad. Además, marcó un doblete histórico y superó una marca mundialista.

Lionel Messi se mostró muy conforme tras la victoria de la Selección argentina por 2 a 0 frente a Austria en el Mundial 2026 y destacó la importancia de un resultado que le permitió al equipo asegurar la clasificación y encarar con mayor tranquilidad los próximos compromisos.

El capitán argentino fue una de las grandes figuras de la noche. Luego de fallar un penal a los siete minutos del primer tiempo, logró recuperarse y convirtió los dos goles del triunfo. El primero llegó a los 37 minutos de la etapa inicial y el segundo en tiempo de descuento, sellando una victoria clave para el conjunto nacional.

Al término del encuentro, el rosarino expresó su satisfacción por el rendimiento colectivo y el resultado obtenido. “Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene”, aseguró el astro argentino.

 

Un partido exigente y una clasificación valiosa

 

En su análisis del encuentro, remarcó la complejidad que presentan los partidos mundialistas y destacó el esfuerzo realizado por el equipo para quedarse con los tres puntos.

“Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”, afirmó el capitán, quien reconoció que el desarrollo del juego fue más complicado de lo esperado.

 

 

Además, señaló que el principal objetivo era avanzar de ronda y sostuvo: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos”.

 

Messi también destacó el ambiente que se vive dentro del plantel y la conexión que mantiene el grupo con los hinchas argentinos. “Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir, de entrenar, del día a día y de ver a la gente ilusionada”, aseveró.

 

El desahogo tras el penal errado y un nuevo récord

 

El delantero reconoció que el penal fallado en el comienzo del partido le generó malestar, aunque valoró la reacción posterior que le permitió revertir la situación.

 

“Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación”, manifestó.

Luego, dejó un mensaje para los simpatizantes argentinos que siguen acompañando al equipo en el Mundial. “Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”, expresó con ilusión.

Por último, analizó las dificultades que presentó el rival y la importancia de sumar una nueva victoria. “Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos, fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila”.

 

Más allá del triunfo y de la clasificación, la noche tuvo un significado especial para Lionel Messi. Con los dos tantos convertidos frente a Austria alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y superó la marca del alemán Miroslav Klose, reafirmando su lugar entre las máximas leyendas de la historia de los Mundiales.

Temas:

Lionel Messi Argentina Austria Mundial 2026
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