La fiesta en la Fan Zone de Paraná tras el doblete de Messi ante Austria: los gritos de gol y los testimonios de los hinchas

La selección argentina derrotó este lunes a Austria por 2 a 0 en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y cientos de hinchas siguieron las alternativas del encuentro desde la Fan Zone instalada en la zona del shopping La Paz, donde vivieron cada minuto con expectativa, nervios y una explosión de alegría tras los goles de Lionel Messi.

¡¡EL DEL RÉCORD PARA EL GOAT!! JUGADA FENOMENAL DE ARGENTINA Y GOL DE MESSI PARA EL 1-0 VS. AUSTRIA. ¡MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA DE LOS MUNDIALES! ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/u44MEsQR10 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026

El espacio, acondicionado especialmente para disfrutar de la Copa del Mundo, reunió a familias, grupos de amigos y vecinos de distintos puntos de la ciudad. La propuesta incluyó una pantalla gigante, patio gastronómico y sectores recreativos, en un predio decorado con banderas argentinas, réplicas de la copa y otros elementos alusivos al certamen.

El grito de gol

Cuando Messi abrió el marcador a los 38 minutos del primer tiempo, luego de haber fallado un penal en el inicio del partido, la reacción fue inmediata. Los aplausos, abrazos y gritos de festejo se multiplicaron entre los presentes. Elonce registró el momento en que la multitud celebró el tanto del capitán argentino.

Locura en la Fan Zone de Paraná: así se gritó el primer gol de Messi ante Austria. En Paraná, gran cantidad de hinchas disfrutan del partido en la Fan Zone, ubicada en la zona del shopping La Paz. Video: Barbi Brunetti. pic.twitter.com/s80kNG2lo8 — ELONCE WEB (@ElonceW56269) June 22, 2026

El golazo del capitán del equipo llegó luego de varios minutos en los que Argentina logró controlar la posesión de la pelota y Facundo Medina lanzó un centro rasante desde la izquierda para la llegada de Messi en el punto de penal. Fue así que el “10” sacó un remate de primera para colocarla sobre la base del palo derecho del arquero Alexander Schlager y transformarse en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 17 tantos.

Durante el descanso, la emoción y los nervios fueron protagonistas entre quienes seguían el partido en la Fan Zone. Con camisetas albicelestes, banderas y hasta niños caracterizados como Messi, los hinchas compartieron sus sensaciones con Elonce.

Así se vive el partido en la Fan Zone

"Lo vivimos con mucha emoción. Más todavía porque Messi ya habla de retiro y sentimos que hay que disfrutar cada partido al máximo", expresó una joven, reflejando un sentimiento que se repitió en distintos sectores del predio.

El clima en la Fan Zone estuvo marcado por la tensión propia de un encuentro decisivo. Muchos reconocieron haber sufrido especialmente durante la ejecución del penal, aunque el posterior gol argentino llevó tranquilidad y renovó la esperanza de cara al segundo tiempo.

Los más chicos también fueron protagonistas de la jornada. Un niño vestido como el capitán argentino contó que vivió el partido con nervios y recordó situaciones similares de mundiales anteriores. A su lado, familias enteras alentaban sin descanso y se animaban a pronosticar el resultado final.

Desde distintos barrios de la ciudad, vecinos se acercaron para compartir una experiencia colectiva que transformó el partido en una verdadera fiesta popular. Entre camisetas, mates y cantos, la comunidad disfruta de una propuesta que permitió vivir el Mundial acompañados y en un ambiente familiar.

Además del fútbol, los asistentes destacaron el valor de encontrarse con otros vecinos y compartir la misma ilusión. "Estamos muy ansiosos, pero felices de estar acá. La propuesta estuvo muy buena y acompañó un día hermoso", resumió una mujer que llegó junto a su familia para alentar a Argentina.

La fiesta continuó tras el triunfo de Argentina

El pitazo final desató una verdadera celebración en la Fan Zone. Luego de la victoria por 2 a 0 sobre Austria, con doblete de Messi, los hinchas que siguieron el encuentro desde el predio ubicado en la zona del shopping La Paz expresaron su felicidad y renovaron la ilusión de cara a lo que viene en el Mundial 2026.

Entre abrazos, saltos y cánticos, muchos destacaron una vez más la figura del capitán argentino. “Impresionante. Con Messi no paramos hasta lo último”, expresó uno de los simpatizantes consultados por Elonce, mientras otro resumió el sentimiento general con una frase cargada de optimismo: “Vamos a ganar. Vamos por un 2026”.

La emoción también se mezcló con el alivio después de un partido que por momentos generó nerviosismo entre los presentes. “Hay unos nervios, emoción, todo junto”, contó un joven que siguió el encuentro junto a sus amigos y destacó entre risas una particular cábala: “Ahora nos tienen que entrevistar siempre porque el otro día nos entrevistaron”.

Messi, el gran protagonista de la jornada

La actuación del capitán volvió a despertar admiración entre los hinchas. “Tenemos al mejor del mundo” y “Gracias por las alegrías y por todo. Estamos muy felices”, señalaron algunos de los asistentes, mientras otros no dudaron en definirlo como “un genio total”.

Los más chicos también disfrutaron de una tarde inolvidable. Un niño destacó que lo mejor del encuentro fueron “los dos goles de Messi”, mientras que las familias celebraron juntas cada avance del seleccionado nacional. “Con muchos nervios”, reconocieron algunos, aunque coincidieron en que el resultado final les permitió disfrutar plenamente del festejo.

Entre quienes permanecieron hasta el cierre de la transmisión también hubo lugar para el análisis futbolero. Un aficionado sostuvo que Argentina “está jugando bien, tranquila, sin la mochila que tenía”, y consideró que el equipo llega fortalecido a la próxima instancia de la competencia.

Una experiencia compartida en familia

Además de la alegría por la victoria, los asistentes valoraron el espacio de encuentro que ofreció la Fan Zone. “Estoy feliz, refeliz, contenta y disfruté un montón”, relató una mujer que permaneció durante toda la jornada alentando a la Selección.

ARGENTINA LE GANÓ 2 A 0 A AUSTRIA Y SE CASIFICÓ A 16AVOS DE FINAL

Otro vecino destacó que el Mundial se vive de una manera especial cuando se comparte con otros fanáticos. “Esto es lo que nos une, la pasión por el fútbol”, expresó, mientras a su alrededor continuaban los festejos y las fotografías junto a las banderas argentinas.

Con el triunfo consumado y la clasificación cada vez más cerca, la propuesta cerró con un clima de entusiasmo y esperanza. Muchos se quedaron disfrutando de los espacios gastronómicos y recreativos del predio, mientras otros ya comenzaron a pensar en el próximo partido de la Selección argentina, convencidos de que el sueño mundialista sigue más vigente que nunca.