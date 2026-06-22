Argentina venció 2-0 a Austria y con un Messi brillante, avanzó a los 16avos de final

La Selección se impuso con dos tantos del rosarino, que había malogrado un penal y se transformó en el máximo goleador del certamen, para asegurar su boleto a la siguiente fase de la Copa del Mundo.
Argentina le gana 2 a 0 a Austria en busca de la clasificación. La Selección argentina podría asegurarse este lunes la clasificación e incluso la primera posición en el Grupo J, en caso de vencer a Austria.
El desarrollo del partido:
51 minutos: notable jugada de Messi y Xaver Schlager se salvó de la amarilla
El astro albiceleste rompió la presión de Austria a base de gambetas y paredes con sus compañeros. El árbitro se muestra permisivo con las tarjetas.
47 minutos: preocupación en Argentina por el Cuti Romero
El marcador central se tiró al piso y se tomó la rodilla derecha. El juego se reanudó sin la intervención de los médicos. Nicolás Otamendi realiza el calentamiento precompetitivo en la banda.
46 minutos: intenso arranque del complemento por parte de Austria
Los europeos volvieron al terreno de juego enchufados y controlan la pelota.
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
La selección argentina se impone sobre Austria por 1-0 en Dallas por el Grupo J del Mundial 2026. Lionel Messi, que falló un penal en el inicio, convirtió el tanto de la victoria parcial albiceleste a los 38 minutos.
49 minutos: el equipo de Scaloni le sacó el ritmo a Austria
La selección se hizo cargo de controlar la posesión de la pelota.
45 minutos: se juegan 7 más
Austria controla la pelota ante una Argentina que se defiende en el cierre del primer tiempo.
40 minutos: primer amonestado en Austria
Stefan Posch recibió la tarjeta amarilla por un golpe sobre Thiago Almada cuando la pelota ya estaba fuera de juego. Varias discusiones entre los futbolistas.
38 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Tras una buena asociación de la ofensiva albiceleste, Lionel Messi remató desde el punto de penal para marcar el 1-0. Con esta conversión, la Pulga superó a Miroslav Klose (16) y se asentó como el máximo goleador de toda la historia de los Mundiales en soledad con 17 tantos.
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35 minutos: momento albiceleste en Dallas
Argentina le quitó la tenencia del balón a su rival y marca el ritmo del juego con una red de pases. Todavía no logró tener profundidad ante la buena presión de Austria.
31 minutos: reaccionó Argentina con una buena jugada
Enzo Fernández rompió desde atrás tras un pase de Messi. David Alaba volvió a obstruir un remate de la Pulga.
30 minutos: la Selección sigue con problemas en Dallas
Austria controla el desarrollo del partido ante un combinado sudamericano que no logra tener un juego fluido entre sus futbolistas.
23 minutos: pausa de hidratación necesaria para Argentina
El elenco de Lionel Scaloni no logró controlar el partido y estaba incómodo ante una Austria que manejó la pelota en varios lapsos del juego.
22 minutos: Argentina sufre sin pelota y Austria concretó una buena jugada
Tras un centro, Marcel Sabitzer sacó un remate que fue obstruido por la defensa albiceleste.
18 minutos: ¡Lo tuvo Messi!
El capitán de la selección argentina irrumpió en el área de Austria a pura gambeta, pero David Alaba logró despejar la pelota antes de que pueda disparar.
15 minutos: ninguno puede imponer las condiciones en el desarrollo
Con un trámite algo desordenado, ambos elencos tienen dificultades para dominar el partido. Argentina juega incómoda cuando Austria maneja la pelota.
13 minutos: Austria logró ralentizar el ritmo de Argentina en el inicio
El penal malogrado cortó el gran arranque que había tenido el seleccionado albiceleste y los europeos juegan lejos de su arco.
8 MINUTOS: ¡ERRÓ MESSI!
La Pulga malogró el penal al desviar su disparo por el costado del poste izquierdo del arquero.
¡¡NO, LEO!! MESSI LA CRUZÓ DE MÁS Y FALLÓ EL PENAL VS. AUSTRIA. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8fkUQaESvJ— SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026
6 MINUTOS: ¡PENAL PARA ARGENTINA!
El árbitro Amin Mohamed Omar cobró infracción sobre Lautaro Martínez.
5 minutos: ¡El VAR llamó al árbitro para revisar la jugada!
Amin Mohamed Omar analiza la acción ante un posible penal sobre Lautaro Martínez.
3 minutos: Lautaro Martínez tuvo el primero de Argentina
El delantero del Inter controló dentro del área, pero los centrales de Austria lo cortaron antes de que pueda rematar. El combinado Albiceleste pide penal por un golpe sobre el tobillo del atacante, quien pidió la atención de los médicos.
La Selección argentina se enfrenta con su par de Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y el director técnico Lionel Scaloni eligió la siguiente formación para enfrentar a Austria: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
La selección de Austria es el rival de la Argentina este lunes, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, donde el combinado del país europeo irá en busca de la sorpresa.
El director técnico alemán Ralf Rangnick confirmó cuál es el 11 titular que enfrenta a la Argentina.