Invitan a formar el “corazón más grande del mundo” en Paraná: cuándo y dónde será

En el marco de los 50 años de la Procesión Náutica.

La comunidad de Bajada Grande invitó a vecinos de toda Paraná a participar de la formación del “corazón más grande del mundo”, una figura humana que se realizará este sábado 15 de agosto, desde las 15, en los Miradores de Bajada Grande. La propuesta será registrada desde el aire mediante tres drones y se enmarca en las actividades por los 50 años de la procesión náutica del Inmaculado Corazón de María.

Adriana González, integrante del Grupo Scout Bajada Grande, explicó a Elonce que quienes concurran recibirán una cartulina y serán ubicados en el playón para conformar entre todos la figura. La participación será libre y la convocatoria está dirigida tanto a vecinos del barrio como al resto de los paranaenses.

Un corazón humano registrado desde el aire

La intención es reunir a una importante cantidad de personas para formar una gigantografía humana que pueda observarse completamente desde el cielo.

“Invitamos a toda la comunidad de Bajada Grande que se acerque ese día. Los vamos a estar esperando con una cartulina para ser parte de esta hermosa gigantografía humana, que va a ser creada por todos nosotros y filmada con drones”, detalló González.

César, otro de los participantes de la organización, anticipó que habrá tres drones realizando diferentes tomas. “El corazón va a ser grande como el de la madre, como el del Inmaculado Corazón de María”, expresó a Elonce.

Una convocatoria para todos los paranaenses

Los organizadores remarcaron que no es necesario pertenecer a la comunidad religiosa ni residir en Bajada Grande para participar de la actividad. La invitación fue extendida a toda la ciudad.

“Estamos con mucha expectativa, hay una ansiedad para que llegue el día y que esa expectativa se dé con todos los paranaenses. Invitamos a todos, no solo a los bajadenses”, destacó.

La dinámica será sencilla: los participantes recibirán los elementos necesarios, serán distribuidos en el playón y deberán permanecer en sus lugares durante algunos minutos para que los drones puedan captar la figura completa desde el aire. “Vienen acá, les entregamos un cartoncito pintado, los ubicamos en el playón, les damos un par de órdenes, nos quedamos quietitos para que el dron suba y ahí se forma el corazón más grande del mundo”, detalló.

El legado del padre Mattiassi

La propuesta tiene un significado especial para la comunidad debido a que se realiza en el año del 50º aniversario de la procesión náutica del Inmaculado Corazón de María, una tradición profundamente vinculada con Bajada Grande.

González recordó que “es un legado que nos dejó el padre Mattiassi y año a año tratamos de que no se pierda. Es una herencia que nos dejó él”, señaló.

Paz, quien también participó de la convocatoria, recordó su vínculo personal con la comunidad. “Me crié en la iglesia desde muy chiquita, en el grupo Scout también, y espero que venga mucha gente, porque es muy lindo”, expresó.

Música y una tarde junto al río

La actividad no terminará con la fotografía aérea. Los organizadores anticiparon que habrá música y diferentes propuestas para quienes decidan acercarse a los Miradores y permanecer durante la tarde.

Entre las presencias anunciadas se encuentran Jamaica Tropical y Pablito Molina, mientras que también habrá pantalla gigante y sonido para acompañar el encuentro.

Invitan a ser parte del "corazón más grande del mundo"

“Traer el mate, una silla y pasar la tarde”, invitaron y destacaron sobre el entorno de los Miradores de Bajada Grande y la posibilidad de compartir la jornada junto al río.

La formación del corazón será un anticipo de las celebraciones centrales vinculadas con el Inmaculado Corazón de María. Según explicaron los organizadores, la tradicional fiesta patronal y procesión náutica tendrá lugar en septiembre.