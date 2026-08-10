Barrio Villa Yatay prepara un festejo para los niños y pide colaboración a los vecinos

Barrio Villa Yatay, de Paraná, prepara un festejo para los niños del barrio que tendrá lugar el próximo 30 de agosto, de 15 a 19, con juegos, espectáculos y diferentes propuestas destinadas a compartir una tarde en familia. La Comisión Vecinal inició una campaña solidaria y convocó a vecinos, comercios y artistas a colaborar con juguetes, golosinas, frutas y entretenimiento para desarrollar la celebración.

Valeria Haller, presidenta de la Comisión Vecinal Villa Yatay, explicó a Elonce que la intención es recuperar una actividad que no pudo concretarse durante los últimos años. La organización trabaja para reunir los elementos necesarios y garantizar que los chicos puedan disfrutar de una jornada especial.

“Estamos organizando el Día de las Infancias. Es un evento que no se ha podido hacer en los últimos años y queremos hacerlo con todas las pilas”, contó Haller.

Convocaron a vecinos y comercios a colaborar

La dirigente vecinal señaló que comenzaron a solicitar colaboración a comercios, artistas y personas que quieran participar de la propuesta.

“Ese día nos van a acompañar para festejar, divertirnos toda la tarde, va a haber juegos”, adelantó la presidenta de la comisión vecinal sobre algunas de las actividades previstas.

A la organización también se sumaron estudiantes de la Escuela Normal Nº5. Los integrantes del Centro de Estudiantes iniciaron su propia colecta para colaborar con la propuesta y reunir donaciones antes de la celebración.

Reciben juguetes, golosinas y frutas

Entre los elementos que se necesitan se encuentran golosinas, frutas y juguetes. Desde la organización aclararon que estos últimos no necesariamente deben ser nuevos: pueden entregarse usados siempre que se encuentren en condiciones de ser reutilizados.

“El juguete no tiene que ser precisamente nuevo, sino que esté en buen estado. Nosotros acá nos encargamos también, si tenemos que lavarlo, de ponerlo un poquito en condiciones, no hay problema. El tema es darle algo que el chico no tiene”, explicó Haller.

Sobre la importancia de recuperar y entregar esos juguetes, agregó: “Algunos dicen: ‘A mí no me gusta regalarle algo viejo’. Pero que esté en buen estado para otro es otra cosa. Lo recibe con amor, es todo nuevo”.

Buscan sumar entretenimiento para los chicos

La convocatoria permanece abierta además para quienes puedan aportar propuestas recreativas. La comisión todavía no cuenta, por ejemplo, con peloteros y otros juegos que permitan ampliar las actividades previstas para esa tarde.

“Todo lo que pueda colaborar, por lo menos peloteros y esas cosas, no tenemos nada. Si alguien puede y quiere colaborar, bienvenido sea”, remarcó Haller en diálogo con Elonce.

Villa Yatay prepara un festejo para los niños del barrio

Las donaciones pueden acercarse personalmente a la sede ubicada en Fragata Sarmiento 2532, entre Pérez Colman y Oso Pardo. Quienes quieran colaborar también pueden comunicarse con la comisión vecinal al 3432 4017 o contactarse con los integrantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Nº5.

“Queremos hacer una fiesta familiar”

La celebración comenzará a las 15 del 30 de agosto y está previsto que se extienda aproximadamente hasta las 19. El objetivo de los organizadores es que no sea únicamente una propuesta para los chicos, sino un encuentro que permita reunir a las familias del barrio.

“Queremos hacer una fiesta familiar para las infancias”, resumió la presidenta de la Comisión Vecinal Villa Yatay al referirse al espíritu de la iniciativa.