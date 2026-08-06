Mes de las infancias: las visitas guiadas al Islote Curupí tendrán un fin solidario

REDACCIÓN ELONCE
El Islote Curupí mantiene sus recorridos educativos y turísticos y sumó una iniciativa solidaria por el Mes de las Infancias. Dante Gariboglio explicó a Elonce que parte de lo recaudado será destinado a tres organizaciones que trabajan con niños en los barrios.
El Islote Curupí continúa durante agosto con sus recorridos guiados para estudiantes, turistas y vecinos de Paraná, mientras incorporó una propuesta solidaria por el Mes de las Infancias. Parte de los fondos obtenidos a través de las visitas será destinado a organizaciones que trabajan con niños en diferentes barrios de la ciudad.
Dante Gariboglio, ecoguía e integrante de la asociación A Ñangarecó Nderejhe, explicó a Elonce que, tras el receso escolar, retomaron con intensidad las visitas de establecimientos educativos. Durante las excursiones, los estudiantes conocen las características de las islas y la biodiversidad asociada al río Paraná.
“Les contamos qué es un ecosistema fluvial, qué especies lo habitan, qué es una isla, cómo funciona y, sobre todo, trabajamos mucho el cuidado del espacio. Decimos nosotros: conocer para cuidar”, expresó Gariboglio durante una entrevista en La Cocina del Once.
Una iniciativa solidaria durante agosto
La propuesta no está dirigida exclusivamente a las escuelas. Los turistas que llegan a Paraná, excursionistas que permanecen durante una jornada y vecinos de la ciudad también pueden acercarse y descubrir el islote desde una perspectiva ambiental.
Durante el Mes de las Infancias, la asociación decidió sumar un componente solidario y destinar parte de lo recaudado a tres espacios que desarrollan actividades comunitarias con niños.
Se trata del Predio Cultural y Deportivo Los Berros y los merenderos Boina de Vasco y Miradas del Alma. “Nos pareció importante destinar en este mes de la infancia parte de lo recaudado a tres organizaciones que trabajan muy fuertemente en los barrios”, explicó.
El asombro de los chicos al llegar a una isla
Gariboglio sostuvo que uno de los aspectos más significativos de las visitas escolares es observar la reacción de los niños cuando desembarcan por primera vez en el espacio natural.
Según contó, muchos chicos nunca habían estado anteriormente en una isla, una situación que también se repite entre numerosos adultos que viven en Paraná pese a la cercanía permanente con el río.
“Lo que vemos primero es la cara de asombro. Hay muchos chicos que nunca pisaron una isla y la mayoría de los paranaenses tampoco. Ver la ciudad desde enfrente es una cuestión maravillosa”, destacó.
Cómo es el recorrido por el Islote Curupí
El acceso al islote es libre, mientras que la asociación ofrece como alternativa una excursión guiada que comienza en la Costanera Baja, en cercanías de la oficina municipal de Turismo. Desde allí, los visitantes se embarcan rumbo al Curupí. Una vez en la isla son recibidos por ecoguías que los acompañan a través de aproximadamente 600 a 700 metros de senderos elevados.
Durante la caminata reciben información sobre flora, fauna, vegetación y funcionamiento del ecosistema. “Entre que embarcamos hasta que volvemos son aproximadamente dos horas de recorrido y disfrute”, indicó Gariboglio. Además, suele reservarse un momento en el centro de descanso para que los chicos puedan merendar.
Una experiencia accesible para todas las edades
La propuesta está diseñada para visitantes de diferentes edades. Para los niños de nivel inicial, por ejemplo, se desarrolló una experiencia con mayor contenido lúdico.
Gariboglio señaló que los recorridos pueden realizarse desde edades tempranas y también destacó las condiciones de accesibilidad existentes en el espacio.
“Son senderos adaptados, son pasarelas accesibles. Las personas con discapacidad también pueden transitarlas. La embarcación está adaptada y las pasarelas también, para que puedan recorrerlas con seguridad y tranquilidad”, explicó a Elonce.
Mayor interés y conciencia ambiental
Uno de los aspectos que más sorprendió a quienes administran el islote fue el conocimiento que numerosos estudiantes ya tienen sobre cuestiones ambientales.
El ecoguía consideró que muchas instituciones educativas incorporaron la temática ecológica a sus actividades y que eso se refleja posteriormente durante las visitas.
“Nos ha llamado la atención el interés que tienen en conocer y la preparación de los chicos en el cuidado del ambiente. Es esperanzador ver cómo tienen interiorizado ese tema y cómo muchas escuelas ya trabajan con la cuestión ecológica”, sostuvo.
La asociación también observó cambios en el comportamiento de quienes utilizan habitualmente el río y visitan el sector mediante kayaks, canoas u otras embarcaciones.
Gariboglio recordó que años atrás se registraban inconvenientes vinculados con personas que llegaban al islote y realizaban destrozos o encendían fuego. Según señaló, esas situaciones disminuyeron a medida que creció el reconocimiento del lugar como un espacio protegido.
“Hoy, por suerte, ya no ocurre porque se ha internalizado entre la gente que habita el río y está en la costa lo que representa este espacio”, afirmó.
El proyecto para crear un centro de interpretación
La asociación proyecta además una nueva etapa para el desarrollo del Islote Curupí: la creación de un centro de interpretación ambiental.
La iniciativa contempla un espacio destinado a investigación, un museo interactivo sobre flora y fauna y un aula para el desarrollo de actividades educativas y clases vinculadas al ambiente.
“Ese es nuestro objetivo. Estamos trabajando para poder empezar a concretarlo. Nuestro corazón y el leitmotiv del islote es tener un espacio de investigación y conocimiento in situ”, explicó Gariboglio.
El integrante de A Ñangarecó Nderejhe reconoció que las dificultades económicas de los últimos años demoraron el proyecto, aunque aseguró que mantienen el objetivo de llevarlo adelante.
Mientras tanto, los paseos guiados constituyen una de las principales fuentes para sostener la estructura y las actividades del espacio. El cruce es realizado por una empresa náutica de la ciudad, mientras que la asociación se ocupa del acompañamiento de los visitantes dentro del islote.
Durante agosto, quienes elijan realizar la experiencia no solamente podrán descubrir desde otra perspectiva uno de los ambientes naturales más característicos de Paraná, sino que también estarán colaborando con organizaciones que trabajan con niños de distintos barrios de la ciudad.