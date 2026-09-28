Murió un joven motociclista tras permanecer casi dos semanas en Terapia Intensiva en Concordia

Un joven identificado como Francisco Agüero falleció luego de permanecer casi dos semanas internado en terapia intensiva, como consecuencia de las graves lesiones que había sufrido en un accidente de tránsito ocurrido el 13 de septiembre.

El siniestro vial se había registrado durante la madrugada sobre avenida Independencia, cuando Agüero circulaba a bordo de una motocicleta Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos en sentido sur-norte.

De acuerdo con la información difundida por Concordia Policiales, y por causas que continúan bajo investigación, el motociclista habría rozado el cordón cuneta, perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica.

Había sufrido una fractura de cráneo

Tras el accidente, el joven recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Los profesionales que lo atendieron constataron que presentaba una fractura de cráneo, además de otras lesiones de consideración provocadas por la caída.

Debido a la gravedad de su estado, Agüero quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde permaneció bajo atención médica durante casi dos semanas.

Confirmaron su fallecimiento

Finalmente, el pasado viernes 25 de septiembre, desde el Hospital Masvernat confirmaron a Concordia Policiales el fallecimiento del joven como consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro vial.