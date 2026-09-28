Violento episodio en barrio Puerto Viejo: qué motivó la agresión sufrida por un joven

Un joven de 23 años resultó herido durante un violento episodio ocurrido este domingo por la tarde en una vivienda de calle Isidoro Aquino, en la ciudad de Paraná. Según denunció ante la Policía, cuatro hombres ingresaron al domicilio, lo golpearon con un arma de fuego, realizaron un disparo dentro de la casa y le sustrajeron un teléfono celular.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 y motivó la intervención de personal de la División 911 y de la comisaría correspondiente a la jurisdicción. Al arribar, los efectivos entrevistaron al damnificado, quien relató lo sucedido momentos antes.

De acuerdo con su declaración, cuatro hombres llegaron hasta su domicilio e ingresaron a la vivienda. Una vez en el interior, lo atacaron y le propinaron varios culatazos con un arma de fuego.

Efectuaron un disparo dentro de la vivienda

Durante la agresión, uno de los atacantes efectuó un disparo hacia el suelo. La víctima sufrió lesiones producto de los golpes recibidos. Posteriormente los cuatro involucrados escaparon, pero antes de darse a la fuga, le sustrajeron un teléfono celular iPhone 11.

Una ambulancia acudió al domicilio y trasladó al joven, quien se encontraba consciente, hasta el Hospital San Martín para recibir atención por las lesiones.

El supuesto motivo de la agresión

Según manifestó el damnificado ante los investigadores, quienes lo atacaron lo acusaban de haber incendiado una moto durante horas de la mañana. Esa versión forma parte de los elementos que son analizados para establecer el trasfondo del episodio.

Desde la fuerza aclararon a Elonce que, de acuerdo con la información recabada hasta el momento, el joven no fue atado ni rociado con combustible, como había trascendido inicialmente. Sí confirmaron que sufrió golpes y que se produjo un disparo dentro de la vivienda.

En el marco de la investigación se solicitaron allanamientos y medidas de secuestro con el objetivo de localizar elementos vinculados con la causa e identificar a los responsables de la agresión y del robo.