Dio positivo en alcoholemia e incendió su propia moto para evitar que se la incautaran

Un hombre de 39 años protagonizó un grave episodio durante un control de tránsito en Santa Fe: después de dar positivo en un test de alcoholemia y enterarse de que le retendrían la moto, prendió fuego el vehículo y provocó una explosión. El hecho ocurrió durante la noche del domingo 27 de septiembre, sobre la ruta provincial 21, en las inmediaciones de Pueblo Esther.

El incidente se registró alrededor de las 20:50, cuando efectivos policiales realizaban un operativo de rutina a unos 50 metros del arroyo Frías. En ese contexto, detuvieron la marcha de una motocicleta que circulaba en dirección a Rosario para efectuar los controles correspondientes.

Según informaron fuentes policiales, el conductor presentaba aliento etílico, por lo que se solicitó la intervención del personal de Tránsito para realizar una prueba de alcoholemia. El examen arrojó resultado positivo y, cuando los inspectores le indicaron que debía someterse a una contraprueba, el hombre comenzó a alterarse.

La reacción del motociclista tras el control

De acuerdo con el parte oficial, el conductor rechazó realizar el segundo examen y manifestó su intención de retirarse del lugar. “No la quiero, quédense con la moto, yo me voy”, habría expresado ante los agentes que participaban del operativo.

Sin embargo, en lugar de abandonar el sector, regresó hasta donde se encontraba estacionado el rodado. Según la versión policial, arrancó la manguera del paso de combustible y utilizó un encendedor para iniciar el fuego.

Moto incendiada.

Las llamas se extendieron rápidamente por la moto y alcanzaron el tanque de nafta, que terminó explotando. La situación generó un riesgo tanto para el propio conductor como para los efectivos policiales y el personal municipal que se encontraba trabajando en el procedimiento.

La moto quedó completamente destruida

El incendio consumió la motocicleta, que sufrió daños totales. Las imágenes difundidas posteriormente por la Policía de Santa Fe muestran los restos del vehículo después de que las llamas fueran extinguidas.

La secuencia comenzó como un control de alcoholemia y derivó en un procedimiento policial de mayor gravedad debido a la decisión del conductor de prender fuego su vehículo. El informe no precisó la graduación de alcohol registrada en la prueba inicial.

Tras el episodio, el hombre fue aprehendido e identificado como José A., de 39 años. Posteriormente, fue trasladado a la Subcomisaría 15ª de Pueblo Esther para continuar con las actuaciones correspondientes.