Federal: secuestraron dos fusiles y decomisaron un jabalí en un operativo contra la caza furtiva

El operativo se realizó en el ingreso a Federal

Un operativo realizado durante la madrugada de este domingo en Federal terminó con el secuestro de armas de fuego y el decomiso de un animal silvestre faenado, en el marco de una intervención por una presunta infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841 y sus modificatorias.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 3:30, cuando personal de la Comisaría Nueva Vizcaya realizaba un operativo sobre la Ruta Provincial N° 5 y el acceso a la localidad.

En ese lugar, los efectivos identificaron una camioneta Peugeot en la que se trasladaban cuatro hombres mayores de edad, oriundos de Federal. Durante la inspección, constataron que transportaban armas largas de fuego y un animal silvestre faenado.

Foto: Jefatura Departamental Federal

Según se informó, los ocupantes no pudieron acreditar el permiso correspondiente para la actividad de caza, por lo que se dio intervención al personal de la Brigada de Abigeato de Federal.

Como resultado del procedimiento, se efectuó el secuestro de dos fusiles y cartuchería, mientras que también se realizó el decomiso de un jabalí.

Por el hecho se labraron las actas correspondientes por la presunta infracción a la normativa provincial vigente sobre caza de fauna silvestre.

Controles de alcoholemia y detenciones

La Policía de la Jefatura Departamental Federal intensificó durante este fin de semana los operativos preventivos y de control en distintos puntos del departamento. Como resultado, se registraron intervenciones por conducción peligrosa, una presunta tentativa delictiva y resistencia a la autoridad.

Conducción peligrosa y alcoholemia positiva

Durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, efectivos policiales observaron un Volkswagen Vento que circulaba realizando maniobras peligrosas, con aceleraciones y desplazamientos en zigzag.

El vehículo fue interceptado en la intersección de 9 de Julio y Belgrano. En su interior viajaban dos jóvenes, ambos oriundos de Federal, y los uniformados advirtieron que el conductor se encontraba ingiriendo una bebida alcohólica junto al acompañante.

Tras verificar la documentación del vehículo, se dio intervención al Área de Tránsito de la Municipalidad de Federal, cuyo personal realizó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado positivo.

Ante esta situación, se labraron las actas correspondientes y se procedió a la retención del automóvil, que fue trasladado al depósito municipal, donde quedó a disposición del Juzgado de Faltas.

Detuvieron a un hombre que habría ingresado a una vivienda

Otro procedimiento se inició a partir de un llamado recibido en la Sala de Comando, que alertó sobre la presencia de un hombre mayor de edad en un domicilio de calle Juana Azurduy.

Según la información aportada por el morador, el sujeto habría ingresado al inmueble con intenciones de cometer un delito y portaría un arma de fuego. Al advertir la presencia del residente, habría escapado del lugar.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas, personal del Comando Radioeléctrico inició una búsqueda y logró localizar al hombre a pocas cuadras. Durante un palpado preventivo, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una réplica de arma de fuego.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público Fiscal, que dispuso la detención del hombre y el secuestro del elemento.

Aprehendieron a un joven por resistencia a la autoridad

En otro operativo, personal de la Comisaría Minoridad y Familia realizaba un control fijo en la intersección de 9 de Julio y Paraná cuando una motocicleta evadió el puesto policial.

El conductor, un joven domiciliado en Federal, habría realizado una maniobra imprudente y continuó su marcha pese a las indicaciones de los efectivos, la presencia de conos lumínicos y las señales de alto.

Los uniformados lograron interceptarlo a pocos metros. Según informó la Policía, el joven se negó a identificarse e intentó agredir al personal durante el procedimiento.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y se comunicó lo ocurrido al Ministerio Público Fiscal de Federal, que dispuso su detención y el secuestro de la motocicleta.