La familia del youtuber Gaspi recuperó su cuenta de Instagram y anunció qué hará con el legado del influencer

El joven de 23 años falleció en julio en un accidente aéreo en Brasil

A más de tres meses de la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, su madre y sus hermanos mayores anunciaron que recuperaron el acceso a la cuenta de Instagram del influencer y que se encargarán de administrarla para preservar su legado y mantener vivo su recuerdo.

A través de una publicación en el perfil del creador de contenido, la familia compartió un emotivo mensaje en el que agradeció el acompañamiento y el cariño que recibió desde su fallecimiento, ocurrido el 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil.

«Hola a todos. Somos la familia de Gaspi. Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan», expresaron en el comunicado.

Además, confirmaron que lograron recuperar el acceso a la cuenta y explicaron cuál será su objetivo a partir de ahora: «Pudimos recuperar su cuenta y a partir de ahora la vamos a cuidar nosotros, para proteger todo lo que él construyó».

En ese sentido, los familiares manifestaron su intención de conservar el perfil como un espacio para recordar al influencer y mantener presente su personalidad. «Que este lugar siga siendo un espacio para recordarlo como era: con su alegría y ese humor tan característico que nos hacía reír a todos», señalaron.

El mensaje concluyó con un agradecimiento a los seguidores que acompañaron a la familia durante estos meses y fue firmado por Michelle, Fran y Fede.

Cómo murió Gaspi

Gaspi murió el 14 de junio de 2026, a los 23 años, en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. El influencer fue una de las seis víctimas fatales del choque de dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo.

Su fallecimiento generó una profunda repercusión en las redes sociales, donde había construido una amplia comunidad de seguidores gracias a sus videos de humor y sus particulares recorridos por distintos lugares.

A partir de su muerte, sus familiares comenzaron a compartir recuerdos y mensajes en las redes sociales, mientras sus seguidores continuaron difundiendo sus publicaciones y expresando su pesar.

El recuerdo del padre de Gaspi: su infancia y el detrás del personaje

En los meses posteriores a su fallecimiento, Ricardo Prim, padre del youtuber, también habló públicamente sobre su hijo y recordó aspectos de su personalidad que no siempre se conocían a través de las redes sociales.

Durante una entrevista en DDM, por América, destacó el vínculo que mantenían y recordó que Gaspi lo consideraba uno de sus principales referentes.

«En una entrevista que le hicieron, le preguntaron quién era su referente y él lo primero que dijo fue: "Mi padre porque es un loco lindo". Nos divertíamos mucho», contó.

Ricardo también se refirió a la manera en que su hijo afrontaba sus inseguridades y reflexionaba sobre distintos aspectos de la vida. «Él buscaba su esencia y hablaba de sus miedos, relacionaba el miedo con la muerte porque te paraliza», recordó.