Mauro Icardi blanqueó su encuentro con la China Suárez en París en 2021, cuando aún estaba con Wanda Nara

A casi cinco años del escándalo que sacudió al mundo del espectáculo argentino, Mauro Icardi volvió a poner al Wandagate en el centro de la escena. El futbolista recordó en sus redes sociales el encuentro que mantuvo con Eugenia “China” Suárez en París el 26 de septiembre de 2021, una noche que terminó desencadenando su conflicto con Wanda Nara.

Icardi publicó una imagen de la fachada del hotel Le Royal Monceau, donde ocurrió aquel encuentro, y la acompañó con la canción “París”, de Ingratax. Pero el mensaje que escribió junto a la fotografía fue lo que volvió a despertar la atención sobre aquella historia.

“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, expresó el futbolista, junto a la fecha “26.09.21” y una referencia a la cuenta de su actual pareja.

La noche en París que dio origen al Wandagate

El encuentro entre Icardi y la China Suárez ocurrió mientras Wanda Nara se encontraba en Europa junto a su hermana Zaira. En los días previos, la empresaria había compartido en redes sociales imágenes de sus actividades y de su viaje por la Semana de la Moda.

Dos días antes del encuentro, Wanda había publicado una fotografía desde el jardín de Ralph’s Restaurant, en París, donde posó con un traje sastrero gris. Al día siguiente, el 25 de septiembre, había compartido otra imagen junto a Zaira desde un avión privado rumbo a Milán.

En ese contexto, Icardi y Suárez se encontraron en el hotel parisino. El episodio no se conoció públicamente de inmediato. El escándalo estalló el 16 de octubre de 2021, cuando Wanda descubrió los mensajes entre ambos y publicó una frase que rápidamente quedó asociada al caso: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”.

La situación derivó en una crisis matrimonial y en el viaje de Icardi desde París hacia Milán, donde intentó recomponer su relación con Wanda. Semanas después, ambos protagonizaron una entrevista con Susana Giménez en la que hablaron públicamente del episodio.

En aquel momento habían negado el encuentro

Durante las primeras semanas del escándalo, tanto Icardi como la China Suárez habían negado que hubiera existido un encuentro físico en París y habían presentado el episodio como un intercambio de mensajes.

Con el paso de los años, sin embargo, la versión sobre aquella noche cambió. La propia China Suárez confirmó posteriormente que el encuentro en el hotel había ocurrido y habló públicamente sobre el inicio de su relación con Icardi.

En una entrevista con Moria Casán, la actriz aseguró: “Nos pasó con Mauro no lo podíamos explicar, fue de otra vida. Nos enamoramos en París”. También contó que Icardi había sido quien tomó la iniciativa a través de un mensaje.

Según su relato, aquel primer contacto comenzó con un mensaje del futbolista: “Esa boquita...”. La actriz recordó que se encontraba nerviosa porque, según explicó, una cosa era conversar por WhatsApp y otra encontrarse personalmente.

Qué pasó después del Wandagate

La crisis entre Wanda Nara e Icardi no terminó inmediatamente después de la exposición pública del episodio. La pareja tuvo una reconciliación y continuó su relación durante varios años.

En julio de 2024, Wanda confirmó su separación del futbolista. Meses después, Icardi hizo pública su relación con la China Suárez mediante una publicación en redes sociales en la que habló de “cosas del destino”. Desde entonces, ambos comenzaron a mostrarse juntos públicamente.

El nuevo posteo de Icardi volvió a conectar aquel episodio de 2021 con su relación actual. La imagen del hotel parisino y la referencia directa a la fecha del encuentro hicieron que las publicaciones de aquellos días recuperaran protagonismo en las redes sociales.

Entre ellas reaparecieron las fotografías que Wanda había compartido durante su viaje a Europa junto a Zaira, tomadas apenas horas antes del encuentro entre Icardi y la China.