Madres del Dolor y Estrellas Amarillas cuestionaron a Icardi y la China Suárez: “Recapaciten”

Madres del Dolor y la Fundación Estrellas Amarillas cuestionaron públicamente a Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez luego de la difusión de un video en el que la actriz aparece sin cinturón de seguridad y con gran parte de su cuerpo fuera de la ventanilla de un vehículo conducido por el futbolista.

Las organizaciones de familiares de víctimas de hechos viales reclamaron una reflexión por lo ocurrido y pusieron especialmente el foco en la responsabilidad que, a su entender, tienen las figuras públicas frente a las personas que siguen sus contenidos en las redes sociales.

“Ojalá puedan recapacitar y asumir la responsabilidad que implica ser figuras públicas”, expresaron desde Madres del Dolor.

El planteo de Madres del Dolor

La polémica comenzó después de que Suárez publicara en sus redes sociales imágenes tomadas mientras viajaba junto a Icardi. En el video se observa a la actriz quitarse el cinturón, subirse a la ventanilla y sacar gran parte de su cuerpo fuera del vehículo mientras el futbolista estaba al volante.

Tras la repercusión de las imágenes, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires intervino y dispuso la inhabilitación preventiva de Icardi para conducir. El organismo informó además que, al verificar su situación, constató que la licencia argentina del futbolista estaba vencida.

Icardi respondió posteriormente que posee una licencia de conducir expedida en Italia y aseguró que tiene vigencia hasta 2029.

Ante ese planteo, Madres del Dolor sostuvo que la existencia de una licencia extranjera debe ser acreditada para establecer si efectivamente habilitaba al futbolista a manejar en el país al momento del episodio.

“La sola manifestación de poseer una licencia italiana no resulta suficiente para acreditar que se encontraba legalmente habilitado para conducir en el país”, señaló la organización.

“Influyen para bien o para mal”

La Fundación Estrellas Amarillas también difundió un comunicado en el que cuestionó la conducta observada en las imágenes y remarcó el alcance que tienen las publicaciones realizadas por personalidades con gran cantidad de seguidores.

“Las personas con millones de seguidores influyen de manera directa, para bien o para mal, en miles de jóvenes y niños que los admiran y replican sus conductas”, expresó la entidad.

Y agregó: “Circular de esa manera no es una anécdota divertida; es una irresponsabilidad gravísima”.

Las organizaciones también cuestionaron las posteriores reacciones públicas de la pareja y consideraron que no hubo una actitud de reflexión frente a lo ocurrido.

El posterior video de la China Suárez

Después de conocerse la decisión adoptada por las autoridades bonaerenses, Suárez publicó otra historia en Instagram en la que apareció a bordo de un pequeño vehículo eléctrico infantil conducido por uno de sus hijos.

La publicación fue interpretada por las asociaciones como una forma de tomar con ligereza la controversia generada por el primer video.

Desde Madres del Dolor lamentaron que Icardi y Suárez, según expresó la organización, no hubieran ofrecido disculpas y cuestionaron las posteriores declaraciones y publicaciones realizadas en redes sociales.

“Resulta aún más doloroso que, frente a una situación de esta gravedad, se haya difundido posteriormente otro video en el que se toma con ligereza una situación que para muchas familias representa dolor, pérdida y consecuencias irreparables”, señalaron.

El llamado de las organizaciones

Estrellas Amarillas pidió que el episodio sirva para generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y puso especial énfasis en la responsabilidad de quienes tienen exposición pública.

“Hacemos un llamado urgente a la reflexión profunda. La seguridad vial requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad, especialmente de quienes sostienen un micrófono o una pantalla frente a la juventud”, expresó la fundación.

La organización añadió que conducir requiere respeto por las normas y responsabilidad sobre la integridad de las demás personas. “La seguridad vial no es un juego. Cuidarnos es obligación de todos”, concluyó.

Qué dijeron autoridades de Transporte sobre Icardi

El Ministerio de Transporte bonaerense informó oficialmente que la intervención se produjo después de la repercusión pública del video y señaló que Icardi, como conductor, continuó la marcha mientras Suárez se encontraba sin cinturón y con gran parte de su cuerpo fuera del vehículo.

La Provincia constató además que el futbolista tenía vencida su licencia argentina y dispuso su inhabilitación preventiva en los términos de la Ley Provincial Nº 13.927.

La medida quedó registrada el 21 de septiembre. Según informó oficialmente el organismo, debido a que Icardi tiene domicilio en territorio bonaerense, si se presenta para tramitar una nueva licencia deberá hacerlo en la jurisdicción correspondiente y someterse previamente a una evaluación.

Por su parte, el futbolista cuestionó públicamente la decisión y sostuvo que posee una licencia italiana vigente hasta 2029. El planteo abrió una discusión sobre ese documento, mientras las asociaciones de familiares de víctimas viales concentraron su reclamo en las conductas exhibidas en las imágenes y en la repercusión que pueden tener entre los seguidores de la pareja.