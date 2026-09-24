Los detenidos con dólares y joyas habían engañado a un matrimonio de 86 y 91 años con el cuento del hijo secuestrado

El dinero y las joyas secuestradas a los estafadores de Misiones

Un matrimonio de 86 y 91 años de la ciudad de Concordia fue engañado mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”, luego de recibir llamados en los que les aseguraban que su hijo había sido secuestrado. Bajo amenazas, las víctimas reunieron más de tres millones de pesos, 500 dólares y joyas y arrojaron una bolsa con los elementos a la calle, donde posteriormente fue recogida por dos hombres.

Los detalles del engaño se conocieron luego de la detención de dos hombres de 36 y 26 años, oriundos de Misiones, quienes habían sido interceptados por personal del Comando Radioeléctrico durante la mañana, cuando caminaban por la zona de calles San Juan y Coldaroli.

Al identificarlos, los policías encontraron una importante cantidad de dinero, dólares y joyas cuya procedencia no pudieron justificar. A partir de esa situación comenzó una investigación que permitió localizar a las víctimas y reconstruir lo ocurrido horas antes.

Un llamado durante la madrugada y una falsa noticia

Cerca de las 20, los investigadores entrevistaron a un hombre de 86 años, quien relató que alrededor de las 5:30 había comenzado a recibir llamados telefónicos en la línea fija de su vivienda, donde se encontraba junto a su esposa, de 91 años.

Según manifestó, durante una de las comunicaciones un hombre le aseguró que tenían secuestrado a su hijo, quien reside en la ciudad de Villaguay.

En simultáneo, otro sujeto habría imitado la voz del hijo de la pareja y les pidió que entregaran todo el dinero que tuvieran para lograr su supuesta liberación.

Ante la situación y creyendo que su hijo estaba privado de su libertad, el matrimonio reunió una suma superior a los tres millones de pesos, 500 dólares y diferentes joyas.

Los elementos fueron colocados dentro de una bolsa que, siguiendo las indicaciones recibidas telefónicamente, las víctimas arrojaron desde su domicilio hacia la vía pública.

Además, de acuerdo con la denuncia, quienes realizaron los llamados amenazaron al matrimonio para que no avisara a la Policía.

El hijo de las víctimas, sin embargo, nunca había sido secuestrado. Posteriormente se estableció que el hombre, residente en Villaguay, desconocía por completo lo que estaba ocurriendo con sus padres.

Las cámaras permitieron reconstruir la maniobra

Tras la detención de los dos sospechosos, los investigadores comenzaron a relevar y analizar las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Las imágenes obtenidas permitieron observar, en inmediaciones de calles Rivadavia y Asunción, el momento en que un vecino salió de su domicilio y arrojó un bulto hacia la calle.

Según informó la Policía a Elonce, posteriormente aparecieron en las imágenes los dos hombres que habían sido detenidos durante la mañana, quienes recogieron el paquete.

La reconstrucción permitió así vincular el dinero y los objetos encontrados en poder de los sospechosos con el engaño denunciado por el matrimonio de adultos mayores.

Habían sido encontrados con dinero, dólares y joyas

Los dos hombres habían llamado la atención de efectivos del Comando Radioeléctrico cuando caminaban de manera acelerada y hablaban por teléfono por calles San Juan y Coldaroli.

Durante la identificación, los policías advirtieron que uno de ellos llevaba un bulto de importantes dimensiones. Al revisar su contenido encontraron dinero en efectivo, dólares y joyas.

Por disposición de la fiscal Julia Rivoira, ambos hombres, de 36 y 26 años, fueron aprehendidos. Además, se secuestraron $5.240.000, 500 dólares, dos teléfonos celulares, cinco alhajas de oro —entre anillos y medallas—, un reloj y distintas prendas de vestir.

De acuerdo con la información policial, los detenidos son oriundos de la provincia de Misiones y registran antecedentes por estafas bajo la modalidad del “cuento del tío” en diferentes provincias.