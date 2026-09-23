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Dos hombres llevaban más de $5 millones, dólares y joyas de dudosa procedencia en Concordia: fueron detenidos

Dinero y joyas de dudosa procedencia fueron secuestrados a dos hombres oriundos de Misiones. Llevaban más de $5 millones, 500 dólares y alhajas de oro. La Justicia dispuso su detención por receptación dolosa.

23 de Septiembre de 2026
Hombres aprehendidos con más de $5 millones y joyas.
Hombres aprehendidos con más de $5 millones y joyas. Foto: Concordia Policiales.

Dinero y joyas de dudosa procedencia fueron secuestrados a dos hombres oriundos de Misiones. Llevaban más de $5 millones, 500 dólares y alhajas de oro. La Justicia dispuso su detención por receptación dolosa.

Dinero y joyas de dudosa procedencia fueron secuestrados durante un procedimiento policial realizado en inmediaciones de calles San Juan y Coldaroli, en Concordia.

Dos hombres aprehendidos fueron encontrados con más de cinco millones de pesos, dólares, joyas y otros elementos cuya procedencia no habrían podido justificar ante la Policía. El procedimiento se realizó en inmediaciones de calles San Juan y Coldaroli, en Concordia, y derivó en la intervención de la Fiscalía.

 

 

Según informó Concordia Policiales, los involucrados fueron identificados como Antonio Abel Pera, de 36 años, y Juan Pablo Sabat, de 26. Ambos tienen domicilio en la provincia de Misiones y fueron interceptados por efectivos policiales mientras caminaban por la zona.

 

Durante la identificación, los uniformados advirtieron que llevaban consigo una importante suma de dinero y diferentes objetos de valor. Ante esta situación y al no poder establecerse en el lugar su procedencia, se dio intervención a la Justicia.

 

Más de cinco millones de pesos y alhajas de oro

 

Como resultado del procedimiento, los agentes secuestraron 5.240.000 pesos argentinos y 500 dólares, además de dos teléfonos celulares que quedaron incorporados a la investigación.

 

Foto: Concordia Policiales.
Foto: Concordia Policiales.

 

También fueron incautadas cinco alhajas de oro, un reloj y prendas de vestir. Los investigadores procuraban determinar el origen de cada uno de los elementos y establecer las circunstancias en las que llegaron a poder de los dos sospechosos.

 

Tras ser informada sobre lo sucedido, la fiscal Julia Rivoira dispuso la aprehensión de ambos hombres por el supuesto delito de receptación dolosa. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

 

Investigan la procedencia de los elementos

 

De acuerdo con la información difundida por Concordia Policiales, ambos hombres tendrían antecedentes vinculados con estafas cometidas mediante la modalidad conocida como “cuento del tío” en distintas provincias del país.

 

Ese dato quedó bajo análisis de los investigadores y no implica, por sí mismo, que el dinero y las joyas encontrados durante este procedimiento estén relacionados con hechos anteriores. La investigación deberá determinar concretamente el origen de los bienes incautados y si existe vinculación con algún delito denunciado recientemente.

Temas:

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