Agredió a su pareja e intentó atacar a la policía con una gomera: quedó detenido

Tres hombres de entre 25 y 29 años fueron detenidos durante diferentes intervenciones policiales realizadas en Diamante y Strobel, vinculadas con hechos de violencia familiar y una alteración del orden en un comercio, según informó la Jefatura Departamental Diamante.

Uno de los procedimientos se concretó durante la tarde del martes, luego de que personal del Comando Radioeléctrico y la Motorizada Policial fuera alertado desde la Sala de Videovigilancia por un conflicto familiar en un domicilio ubicado sobre calle Falucho, antes de Brown.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer que, según el reporte policial, había sufrido lesiones leves provocadas por su pareja. Los agentes intervinieron para resguardar a la víctima.

De acuerdo con la información oficial, cuando advirtió la presencia de los uniformados, el presunto agresor intentó atacar a los efectivos utilizando una gomera.

El hombre fue reducido y aprehendido en el lugar. Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal dispuso la detención del sospechoso, de 28 años, y su traslado hacia la Alcaidía Policial.

Desde la fuerza indicaron que el procedimiento se produjo en flagrancia y que se iniciaron las correspondientes actuaciones judiciales por el episodio.

Amenazas y una restricción judicial incumplida

Otra intervención tuvo lugar durante la madrugada en Strobel, mientras la Policía mantenía desplegados distintos controles preventivos.

Los efectivos fueron convocados hasta una vivienda de calle Rosario del Tala por otro episodio de violencia. Allí asistieron a una mujer que habría recibido amenazas por parte de su hermano, según consignó la Policía.

Tras comunicar lo ocurrido al Ministerio Público Fiscal, se ordenó detener al hombre, de 25 años. Además de las amenazas denunciadas, el sospechoso habría incumplido medidas judiciales de restricción que se encontraban vigentes.

El detenido fue trasladado hacia la Alcaidía Policial y quedó a disposición de la Justicia mientras continuaban las actuaciones correspondientes.

Un tercer detenido por provocar desorden

Finalmente, la Policía intervino ante una alteración del orden registrada en un comercio ubicado sobre avenida San Martín.

Según el parte policial, un hombre de 29 años, que se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol, promovía desorden dentro del establecimiento.

Los agentes le impartieron indicaciones para que depusiera su actitud, pero el hombre no las habría acatado. Ante esa situación, fue aprehendido y trasladado hacia la Alcaidía Policial.